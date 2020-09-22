Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — сообщили в ведомстве.

Как предполагается, в исследованиях примут участие более 3 тыс. добровольцев, которые после вакцинации будут изолированы в условиях стационара в течение 16 дней.

Исследование вакцины начнётся в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — цитирует РИА Новости гендиректора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

В августе в центре Чумакова сообщили, что направили в Министерство здравоохранения все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний.