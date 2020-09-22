Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

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Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.
Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — сообщили в ведомстве.

Как предполагается, в исследованиях примут участие более 3 тыс. добровольцев, которые после вакцинации будут изолированы в условиях стационара в течение 16 дней.

Исследование вакцины начнётся в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — цитирует РИА Новости гендиректора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова.

В августе в центре Чумакова сообщили, что направили в Министерство здравоохранения все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний.

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