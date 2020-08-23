Центр Чумакова готов к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук (центр Чумакова) подал заявку на проведение клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Центр Чумакова готов к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Сегодня (23 августа. — RT) мы направили в Министерство здравоохранения России все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний вакцины против COVID-19», — цитирует гендиректора центра, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова ТАСС.

В центре Чумакова рассчитывают завершить клинические испытания в октябре.

«Планируем, что в испытаниях примут участие более 3 тыс. человек, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и других международных регуляторов», — пояснил Ишмухаметов.

В конце июля центр Чумакова завершил доклинические испытания инактивированной цельновирионной вакцины против COVID-19.

Центр Чумакова также подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины против коронавируса.

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