Центр Чумакова завершил доклинические испытания вакцины от COVID-19

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Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил о завершении доклинических испытаний собственной вакцины от коронавируса.
Центр Чумакова завершил доклинические испытания вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Мы успешно завершили доклинические испытания инактивированной цельновирионной вакцины против COVID-19», — цитирует его ТАСС.

По его словам, испытания вакцины проводили как на мелких грызунах, так и на приматах, чья реакция на вакцинацию максимально приближена к человеческой.

«Испытания показали высокую эффективность и безопасность вакцины», — подчеркнул он.

Ранее Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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