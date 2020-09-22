Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

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Регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября
  • Reuters

«Завершение процедуры регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» планируется к 15 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после регистрации начнутся клинические исследования вакцины «с включением добровольцев возрастной группы 60+ и с хроническими заболеваниями».

Кроме того, в пострегистрационных испытаниях примут участие 5 тыс. добровольцев различных возрастных групп.

Ранее Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова.

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