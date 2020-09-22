Вакцину «Вектора» от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

Регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» планируют завершить к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Reuters