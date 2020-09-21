В ВОЗ уточнили число проходящих испытания вакцин от коронавируса

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Около 200 вакцин от коронавируса находятся на стадии прохождения клинических и доклинических испытаний. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ уточнили число проходящих испытания вакцин от коронавируса
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«Почти 200 вакцин от COVID-19 в настоящее время проходят клинические и доклинические испытания», — цитирует РИА Новости главу организации.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что государствам важно присоединяться к программе ВОЗ и GAVI под названием COVAX Facility, собирающей данные обо всех вакцинах-кандидатах.

Уточняется, что программа COVAX Facility направлена на диалог со всеми странами для того, чтобы вакцины от коронавируса были общедоступными.

На сайте GAVI сообщается, что на 21 сентября к COVAX Facility присоединилось уже 156 экономик, включая 64 государства с высоким уровнем дохода населения.

Ранее в ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса.

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