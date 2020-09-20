Фискальная перезагрузка: как налоговые инициативы властей могут поддержать экономику и россиян в период пандемии

С начала пандемии коронавируса российские власти предприняли ряд мер, которые позволили помочь населению и бизнесу, а также сдержали экономический спад в стране. Одними из главных инициатив правительства стали налоговые послабления для компаний и предпринимателей. Между тем резко возросшие расходы государства привели к образованию бюджетного дефицита. В связи с этим кабмин анонсировал проект налоговых законов. Для пополнения казны было предложено повысить НДПИ, пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе, а также индексировать ставки акцизов на табачную продукцию. Помимо этого, дополнительные доходы бюджету должно принести обновление соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран и повышение ставки НДФЛ до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Как эти инициативы могут повлиять на экономику и жизнь россиян — в материале RT.

В 2020 году последствия пандемии коронавируса стали тяжёлым бременем для российской экономики. На фоне введения карантинных ограничений с апреля по июнь ВВП России сократился сразу на 8%, а по итогам всего года снижение может составить порядка 4%. Между тем наблюдаемый экономический спад был более сдержанным, чем в ряде других государств.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства», — заявлял ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, правительство оперативно приняло ряд мер, которые позволили поддержать население и бизнес в непростой период. Речь идёт о предоставлении кредитных каникул, а также о льготных займах для компаний и предпринимателей. Помимо этого, одним из ключевых факторов помощи бизнесу стали налоговые послабления.

Так, для малых и средних предприятий были снижены страховые взносы. Действие этой льготы станет бессрочным и продолжится даже после кризиса. Одновременно властями были приняты беспрецедентные меры по поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%.

Ещё одной мерой стало фактическое введение инвестиционной льготы. Как отмечают эксперты, юридическая возможность предоставлять инвестиционную льготу для бизнеса у регионов существовала давно, однако на деле эта мера не действовала, поскольку в региональных бюджетах не было на это средств. Теперь же благодаря финансовой господдержке компании получили право уменьшать налог на прибыль на ту сумму, которую они потратили на создание или модернизацию производственного оборудования.

«Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом себя оправдал. Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — заявлял Михаил Мишустин.

Высокие траты

Между тем только за счёт снижения страховых взносов, отсрочки и списания налогов бюджет страны потерял порядка 1 трлн рублей. На этом фоне по итогам 2020 года расходы российской казны могут заметно превысить доходы. Так, по оценке Минфина, дефицит бюджета составит 4,4% ВВП.

«Бюджетная политика в 2020—2021 годах в первую очередь ориентирована на содействие борьбе с пандемией и её последствиями. В целях поддержки граждан, бизнеса реализуются пакеты мер, в стоимостном выражении составляющие порядка 5% ВВП», — подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов.

На фоне возросших бюджетных расходов правительство планирует нарастить заимствования для пополнения казны. В 2020 году они, как ожидают эксперты, в чистом виде составят 4—4,5 трлн рублей, что вдвое превышает прошлогодний показатель. В 2021 году объём заимствований должен увеличиться ещё на 875 млрд рублей. В результате госдолг России может приблизиться к отметке 20% ВВП, однако такой уровень остаётся неопасным, уверен Силуанов.

Помимо этого, на покрытие дефицита в 2020 году планируется потратить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) порядка 350 млрд. Также в 2021 году средства будут мобилизованы и за счёт сокращения расходов. Отменяется индексация зарплат госслужащих, на 10% урезаны все бюджетные траты, не связанные с социальными обязательствами, на 5% — госпрограмма вооружений. В результате уже в следующем году бюджет получит дополнительно более 900 млрд рублей.

Дополнительные меры

Между тем, как признают эксперты, предложенных мер по балансировке бюджета по-прежнему недостаточно. В связи с этим кабмин анонсировал проект налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы казны.

«Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика», — заявил Мишустин.

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Так, правительство увеличивает налогообложение ряда доходных отраслей. В частности, кабмин одобрил и внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2021 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений. По словам Антона Силуанова, в результате в следующем году российский бюджет дополнительно получит 56 млрд рублей.

Отметим, что на сегодняшний день во всех странах мира компании, добывающие полезные ископаемые, уплачивают государству горную ренту в виде роялти, привязанного к цене на ресурсы. Между тем для российских предприятий, добывающих твёрдые полезные ископаемые, в том числе руду, химическое сырье, всё это время налоговое законодательство оставалось сверхмягким, уверены эксперты. Горная рента сейчас уплачивается от себестоимости затрат на добычу, что в разы меньше, чем рыночная цена на такие природные ресурсы.

Так, например, эффективная ставка НДПИ в России по нефти составляет от 40—50% от получаемой выручки, по газу — 15%, драгоценным камням — 8%, по драгметаллам — около 6%, а по твёрдым полезным ископаемым — лишь 0,5—0,6%. Для сравнения: в ряде других государств соответствующий показатель варьируется от 2 до 6%.

«Сейчас очень тяжёлая ситуация для бюджета. Поэтому правительство повышает налоговую нагрузку там, где есть возможность. С такой позицией нельзя не согласиться. Потому что значительная часть тех налогов, которые будут поступать и от минеральных удобрений, и от металлургии, и от нефтяников, пойдёт обратно людям. То есть полученные средства будут направлены на бонусные и социальные программы», — объяснил в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Лишние льготы

Помимо этого, с 1 января 2021 года власти планируют отменить льготы по НДПИ для выработанных месторождений. По словам Антона Силуанова, инициатива принесёт бюджету дополнительно 260 млрд рублей в следующем году.

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Как отмечают эксперты, на сегодняшний день система налогообложения нефтяной отрасли в России наполовину состоит из льгот. На этом фоне в ряде случаев компании могут вообще не платить налоги в течение многих лет.

Хотя Министерство финансов неоднократно предпринимало попытки перевести систему на налог на добавленный доход (НДД), старая система всё ещё сохраняется, подчёркивают специалисты.

Между тем некоторые из предоставляемых льгот уже являются морально устаревшими. В частности речь идёт о так называемом коэффициенте выработанности. Изначально данная льгота была введена для старых выработанных месторождений, поскольку добыча на них намного более затратна, чем на месторождениях с большими остаточными запасами. Однако коэффициент был введен ещё в 2007 году, с тех пор параметры его расчёта не обновлялись, и в настоящий момент приводят не к стимулированию добычи, а к сверхприбыли у нефтяных компаний.

Также власти предлагают изменить параметры налога на добавленный доход (НДД). Первоначально НДД должен был заменить старую систему, но пока он вводился как экспериментальный режим для пилотных месторождений. Тем не менее Минфин обнаружил, что параметры создали перекос в пользу нефтяников — бюджет в результате недополучил 200 млрд рублей в 2019 и 2020 годах. Сейчас идёт донастройка режима, через корректировку одного из параметров — это принесёт бюджету дополнительно 97,3 млрд рублей только в 2021 году.

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«Расширяют базу налогообложения. То есть, какие-то рентабельные или высокорентабельные месторождения и предприятия будут облагаться налогом, чтобы этот налог поступал в бюджет. А дальше из бюджета деньги бы шли на образование, здравоохранение, социальную помощь, строительство. Другими словами, правительство за счёт налогов пытается простимулировать экономику, забирая деньги у высокорентабельных и прибыльных предприятий», — пояснил Георгий Остапкович.

Одновременно власти предлагают повысить акциз на табачную продукцию на 20%. Согласно текущей версии Налогового кодекса, в 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию должны вырасти на 4% — до 2045 рублей, а ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — до 52 рублей за штуку. В предложенных Минфином ставки акцизов составят 2359 и 60 рублей соответственно.

По словам Антона Силуанова, инициатива позволит привлечь дополнительно 70 млрд рублей. Министр отметил что «это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей».

Новые условия

Помимо этого, дополнительные доходы бюджету должны принести и пересмотры соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Ещё в конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что такой шаг потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. В случае отказа государств принять новые условия Россия будет в одностороннем порядке выходить из подобных договоров.

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Как объяснил RT главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман, первоначально соглашения должны были стать стимулом для привлечения иностранных инвестиций в Россию. Так, если, например, кипрская компания получает доход от юридического лица в России, то налоги выплачиваются не в обеих странах, а только один раз, причём по льготным ставкам, принятым в республике.

«Однако такое льготное налогообложение позволяет и российскому бизнесу существенно экономить на выплатах казне. Компании зачастую открывают или покупают связанную с ними фирму на острове, которая становится формальным акционером или заимодателем юрлица в России. Оно платит дивиденды или проценты по займам на Кипр. Дивиденды при этом облагаются налогом от 5 до 10%, а проценты по займам — 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13—15%)», — пояснил Гойхман.

По оценке Минфина, за время действия соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. Так, в 2018 году в республику было выведено 1,4 трлн рублей, а в 2019-м — более 1,9 трлн. В результате российское Министерство финансов предложило коллегам на Кипре и в ряде других юрисдикций поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис на пресс-конференции по итогам переговоров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

8 сентября Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Теперь взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. При этом в некоторых случаях предусмотрен льготный процент (до 5%), если лицо, имеющее право на дивиденды, является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком.

Начиная с 2021 года дополнительные поступления в российский бюджет от обложения налогом выплат на Кипр должны будут составлять порядка 130—150 млрд рублей ежегодно. Об этом ранее заявлял статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отметим, что в ближайшее время аналогичный протокол планируется подписать с Мальтой. При этом выравнивание налоговых ставок может подтолкнуть предпринимателей перерегистрироваться в так называемые российские офшоры. Речь идёт о специальных административных районах с льготным налогообложением на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Как ранее отмечал Сазанов, в ближайшее время российские власти планируют повысить привлекательность обеих юрисдикций для бизнеса.

«Выгоднее будет всё переводить обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода холдинговых структур обратно в Россию», — отмечал Сазанов.

Доходная ставка

Одним из ключевых с точки зрения пополнения бюджета является законопроект о повышении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Соответствующую инициативу в конце июня озвучил президент России Владимир Путин, а на сегодняшний день документ уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Как ожидается, в результате с 2021 по 2023 годы бюджет страны дополнительно получит 190 млрд рублей. Эти деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — заявлял Путин.

По словам экспертов, инициатива президента означает отказ от плоской шкалы налогообложения. Соответствующая система была введена в России ещё в 2001 году — с тех пор все граждане страны платят НДФЛ по единой ставке 13%.

«Предложение повысить ставку налога с 13 до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год — это шаг к введению прогрессивной шкалы налогообложения в России. Эта инициатива со временем позволит снизить ставки налогов для малообеспеченных граждан. И конечно, такой подход во всём мире считается более справедливым в распределении доходов, чем плоская шкала налогообложения», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.