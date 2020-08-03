Финансовый разворот: почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

Россия начала процедуру выхода из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба Минфина. В рамках договора отечественные компании могли регистрировать свои офисы на острове и платить налоги по ставкам в два раза ниже, чем в России. За время действия соглашения такой возможностью воспользовались многие представители российского бизнеса, которые за последние два года вывели на Кипр более 3 трлн рублей. В результате Москва предложила уравнять налоговые ставки, но получила отказ. Как полагают эксперты, после разрыва договора компаниям будет невыгодно регистрироваться в республике, что приведёт к возвращению бизнеса в российскую юрисдикцию.

Минфин России запустил процедуру выхода страны из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила пресс-служба министерства.

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Ведомство пошло на такой шаг для выполнения поручения президента России Владимира Путина. В конце марта глава государства распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что такой шаг потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. В случае отказа государств принять новые условия Россия будет в одностороннем порядке выходить из подобных договоров.

«Отмена соглашения с Кипром — это продолжение курса российского правительства на деофшоризацию. Договор предоставлял достаточно большую налоговую лазейку, которую использовали много лет. Дело в том, что при регистрации на Кипре бизнес мог заплатить только кипрский налог и избежать налога в России», — объяснил в разговоре с RT налоговый юрист компании «Ракета» Николай Данилов.

Как отмечают в Минфине, за время действия соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. Так, в 2018 году в республику было выведено 1,4 трлн рублей, а в 2019-м — более 1,9 трлн.

«Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13—15%). Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако переговоры не увенчались успехом», — говорится в сообщении российского Министерства финансов.

В ведомстве объяснили, что ответные предложения Кипра содержали различные исключения и тем самым размывали эффект от инициативы для российского бюджета. В результате безналоговый вывод значительных объёмов денег из России в республику мог бы продолжиться, считают в Минфине.

«Вместе с тем, принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами, российская сторона сформулировала варианты компромиссного решения данного вопроса и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре с тем, чтобы выйти на решение, но получила отказ», — добавили в министерстве.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

По словам экспертов, повышение ставки налога при выводе дивидендов на Кипр до 15% привело бы к тому, что регистрация офиса и в России, и на острове стала бы одинаково привлекательной для компаний. Между тем после разрыва соглашения бизнес будет вынужден платить сразу два налога: сниженный — на Кипре и более высокий — в России. Таким образом, регистрировать российскую компанию в республике становится невыгодно, объяснил Николай Данилов.

Как рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, другие популярные страны с низкими налогами могут также отказаться от предложения Москвы, что приведёт к аналогичному разрыву соглашений. В результате национальные компании начнут активнее регистрировать свои офисы в России, считает эксперт.

«Такая ситуация может принести бюджету порядка 100—160 млрд рублей в год. Но, безусловно, бизнес будет искать иные возможности сэкономить. Это может подтолкнуть предпринимателей перерегистрироваться в так называемые российские офшоры. Речь идёт о специальных административных районах с льготным налогообложением», — рассказал Гойхман.

На сегодняшний день специальные налоговые условия в стране действуют на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Как заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, в ближайшее время российские власти планируют повысить привлекательность обеих юрисдикций для бизнеса.

«Выгоднее будет всё переводить обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода холдинговых структур обратно в Россию», — цитирует Интерфакс Алексея Сазанова.