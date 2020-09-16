«Основной приоритет — выполнение национальных целей»: правительство одобрило проект федерального бюджета на три года

В среду, 16 сентября, правительство России одобрило проект бюджета на 2021—2023 годы. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, работа над документом велась в условиях серьёзных финансовых вызовов. По его словам, стране «удалось пройти по тонкой грани», выполняя одновременно социальные обязательства государства и выведение экономики на рост. При этом возросшие расходы бюджета правительство намерено покрыть за счёт повышения налога на добычу полезных ископаемых, ставки НДФЛ для россиян с высоким доходом, акцизов на табак и пересмотра соглашений о двойном налогообложении с рядом стран.

Правительство России одобрило проект закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом в среду, 16 сентября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Как отметил на заседании кабмина премьер-министр страны Михаил Мишустин, работа над документом велась в условиях серьёзных финансовых вызовов.

«К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что комплекс мер по борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом себя оправдал, и теперь правительство должно перейти к решению новых задач. В первую очередь речь идёт о повышении «качества жизни людей и конкурентоспособности страны». Для этого кабмин анонсировал проект налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы бюджета.

«Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика», — заявил Мишустин.

Так, правительство увеличивает налогообложение ряда доходных отраслей. В частности, власти предлагают повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, а также индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции.

Помимо этого, дополнительные доходы бюджету должны принести и пересмотры соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Как отметил Мишустин, соответствующие документы уже подписаны с Кипром и Мальтой.

По словам премьер-министра, одним из ключевых с точки зрения пополнения бюджета является законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Соответствующую инициативу в конце июня озвучил президент России Владимир Путин.

«Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», — завил Путин.

В помощь бюджету

Озвученные инициативы правительства позволят сократить возросший в период пандемии дефицит бюджета. Такую точку зрения в беседе с RT озвучил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

«Меры властей помогут профинансировать часть бюджетного дефицита, который возник как из-за падения экономики, так и по причине резкого снижения цен на нефть», — пояснил Тихомиров.

Как заявил в ходе заседания правительства глава Минфина Антон Силуанов, в 2020 году дефицит бюджета составит 4,4% ВВП. Вместе с тем уже в 2021-м показатель должен снизиться до 2,4% ВВП, а в 2022-м — до 1% ВВП.

«Бюджетная политика в 2020—2021 годах в первую очередь ориентирована на содействие борьбе с пандемией и её последствиями. В целях поддержки граждан, бизнеса реализуются пакеты мер, в стоимостном выражении составляющие порядка 5% ВВП», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, на фоне возросших бюджетных расходов правительство также планирует нарастить заимствования в 2021 году на 875 млрд рублей для пополнения казны. В результате госдолг России может приблизиться к отметке 20% ВВП, однако такой уровень остаётся неопасным, уверен министр.

«Основной приоритет бюджетной политики — это выполнение национальных целей развития, которые поставлены президентом Российской Федерации в указе. Исходя из этих посылов мы и формировали наши предложения по налоговой политике и, соответственно, по формированию расходной части бюджета», — добавил Антон Силуанов.

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, в июле Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках документа президент поручил в течение десяти лет повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения.

«Нацпроекты изначально рассматривались как основной драйвер экономического роста. Именно поэтому бюджет следующего года подразумевает заметное увеличение расходов, связанных именно с ними. Судя по всему, в текущих условиях правительство намерено ускорить реализацию нацпроектов», — отметил в беседе с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Новая оценка

Во время заседания правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил параметры нового макропрогноза. В частности, министерство пересмотрело оценку снижения ВВП России в 2020 году с 4,8% до 3,9%. При этом уже в 2021-м экономика может вырасти на 3,3%.

«Кризис не приобрёл системного характера. Экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого, среднего бизнеса в определённом, ограниченном числе пострадавших отраслей. Не возникло цепочек неплатежей. Кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании», — подчеркнул Решетников.

По словам министра, Россия прошла сложный период «лучше многих других стран». Отчасти такое положение дел связано с особенностями структуры национальной экономики. Об этом в разговоре с RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Ситуация в промышленности складывается значительно лучше, чем оценивалось весной. А промышленность — это экономикообразующая отрасль, она составляет 30% в структуре ВВП. Промпроизводство и сельское хозяйство хорошо пережили коронакризисную атаку. При этом агарный сектор вообще продемонстрировало рост», — отметил Остапкович.

Однако в первую очередь падение экономики позволили сдержать государственные меры поддержки населения и бизнеса, уверены специалисты. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«С начала года поддержано кредитных программ бизнеса (напрямую поддержано из федерального бюджета) в объёме 1,4 трлн рублей, ещё 550 млрд рублей поддержано в рамках различного рода ипотечных программ. Всё это позволило нам улучшить оценку текущего года и среднесрочного прогноза», — отметил Максим Решетников.

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

Как подчеркнул министр, весеннее ослабление рубля не привело к резкому росту потребительских цен. По итогам 2020 года уровень инфляции должен составить порядка 3,8%, после чего показатель стабилизируется вблизи целевой отметки Центробанка — 4%.

Помимо этого, согласно оценке Минэкономразвития, в 2020 году реальные располагаемые доходы населения могут сократиться на 3%, но уже в 2021-м увеличатся на 3%, а далее будут расти на 2,5% в год.

«Рост доходов населения напрямую связан с динамикой экономического развития. Если растёт экономика — растёт производство, прибыль предприятий, предприниматели заинтересованы в найме людей и в стимулировании сотрудников с помощью увеличения зарплат. Также при росте прибыли предприятий, увеличивается и налогооблагаемая база. Бюджет получает больше налогов, а государство может повышать пенсии, стипендии, социальные выплаты и заработные платы бюджетникам. Это главный фактор, за счёт чего могут вырасти доходы», — объяснил Георгий Остапкович.