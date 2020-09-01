Фаза оздоровления: данные аналитиков показали рост деловой активности в обрабатывающей промышленности России

В августе деловая активность в обрабатывающем секторе российской промышленности выросла впервые с апреля 2019 года. По данным IHS Markit, показатель продемонстрировал резкий рост после снижения из-за пандемии коронавируса. По словам экспертов, отмена карантинных ограничений привела к оживлению потребительского спроса и росту количества заказов. Поддержку отрасли оказали меры государственной поддержки в виде льготных кредитов и налоговых послаблений. Как полагают аналитики, оздоровление промышленности может поддержать рынок труда и ускорить восстановление экономики.

В августе возросла деловая активность в российской обрабатывающей промышленности. По данным аналитического агентства IHS Markit, этот сектор экономики страны впервые за почти полтора года продемонстрировал расширение, а индекс PMI поднялся выше критической отметки 50 пунктов и достиг 51,1 пункта.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретного сектора. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации отрасли.

«Сектор продемонстрировал расширение впервые с апреля 2019 года на фоне ускорения роста производства и возобновления роста новых заказов. В результате занятость сокращалась самыми медленными темпами за год, поскольку темпы сокращения незавершенных заказов также замедлились», — говорится в докладе IHS Markit.

Отметим, что ещё в апреле 2020 года на фоне введения карантинных мер и массового закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса промышленный индекс PMI снижался до 31,3 пункта. Значение стало самым низким за всё время наблюдений (с сентября 1997 года). Впрочем, как отмечают специалисты IHS Markit, наблюдаемое восстановление показателя и подъём индекса PMI выше 50 пунктов свидетельствуют о «первом оздоровлении в российском производственном секторе более чем за год».

Наметившийся рост деловой активности во многом связан с отменой карантинных ограничений, постепенным возвращением предприятий к работе и оживлением потребительского спроса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Также по теме Защита труда: российские банки одобрили льготные кредиты бизнесу почти на 1 трлн рублей По оценке Минэкономразвития, в рамках программ льготного кредитования российские банки одобрили бизнесу займы на сумму почти 1 трлн...

«В связи с отменой карантина начал запускаться бизнес, что повлекло за собой восполнение дефицита потребления. В целом такой восстановительный рост положителен для экономики, так как способствует снижению уровня безработицы, увеличению доходов населения и притоку налоговых поступлений в бюджет. Всё это даёт надежду на то, что к концу года падение ВВП будет не столь критичным, как ожидалось, и составит не более 5%», — полагает Абрамов.

Помимо этого, позитивное влияние на промышленный сектор оказали меры господдержки в условиях пандемии, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Наибольшую эффективность во время самоизоляции показали налоговые льготы и доступные кредиты на выплату заработных плат для российских предприятий. Именно они позволили сохранить не только сами компании и заводы, но и большой процент персонала», — пояснил Деев.

По последним данным Минэкономразвития, в рамках трёх программ льготного кредитования российские банки одобрили бизнесу займы на общую сумму более 1 трлн рублей. Пострадавшие от коронавируса компании оформили почти 38 тыс. беспроцентных займов на сумму 96 млрд рублей, 148 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых объёмом 347 млрд и 9 тыс. договоров по ставке 8,5% годовых на 601 млрд рублей.

Напомним, что полученные деньги предприятия обязаны направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

«Сейчас предприятиям и компаниям приходится трудиться в двойном объёме, чтобы компенсировать убытки от простоя, и довести готовые показатели до нормы, поскорее минуя кризис. В настоящий момент работники и руководство рассчитывают на то, что сначала вырастет внутренний, а затем и внешний спрос, по мере того, как будут открываться границы с разными странами», — добавил Артём Деев.

Согласно оценке Минэкономразвития, в июле темпы падения промышленного производства в годовом выражении замедлились до 8% по сравнению с 9,4% в июне. Впрочем, по итогам 2020 года снижение показателя может составить 4—5%. Об этом ранее заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Более того, уже в 2021 году промышленное производство должно вернуться к докризисному уровню. Такое мнение накануне озвучил помощник президента страны Максим Орешкин.

«Осенью начнётся фаза восстановления (экономики. — RT), важно её поддержать. Я считаю, что уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням — и по занятости, и по выпуску», — рассказал Орешкин.