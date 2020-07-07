Защита для рынка труда: российские банки одобрили льготные кредиты бизнесу более чем на 315 млрд рублей

В рамках программы льготного кредитования под 2% годовых российские банки одобрили бизнесу 134 тыс. займов на сумму более 315 млрд рублей. Полученные деньги компании и предприниматели направляют на выплату зарплат сотрудникам. По оценке Минэкономразвития, предоставляемая предприятиям помощь должна поддержать порядка 3 млн рабочих мест. При этом стабилизация рынка труда может привести к росту потребительского спроса, что позволит ускорить восстановление российской экономики, считают аналитики.

За месяц действия программы льготного кредитования под 2% годовых российские банки одобрили бизнесу 134 тыс. займов на сумму 315,6 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 7 июля, сообщении Минэкономразвития.

Напомним, с 1 июня пострадавшие от пандемии коронавируса компании и предприниматели могут оформить кредит по льготной ставке на возобновление деятельности. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставляемый компаниям заём на 85% обеспечен государственными гарантиями. Сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

Отметим, что первоначально в рамках программы общая сумма всех выданных бизнесу кредитов не должна была превышать 248 млрд рублей. Между тем, как отмечают эксперты, предоставление льготных займов стало одной из самых востребованных мер прямой помощи компаниям от государства. На этом фоне правительство дважды увеличивало лимит программы — сначала до 352 млрд рублей, а затем — до 468 млрд.

«В условиях нехватки оборотных средств работодателям крайне важно сохранить персонал, поэтому государственные деньги позволили предприятиям пережить трудные времена. С учётом того, что компании только начинают восстанавливаться, кредиты станут серьёзным подспорьем и помогут спасти некоторых представителей бизнеса от банкротства», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Наиболее востребованными льготные кредиты оказались среди компаний сферы услуг, досуга и развлечений, туризма, а также гостиничного бизнеса. Об этом в интервью RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Пандемия оказала драматическое влияние на эти компании, поскольку они до сих пор либо полностью закрыты, либо работают в ограниченном режиме. В меньшей степени пострадала непродуктовая розница и предприятия общественного питания, но они бы тоже оказались в затруднительном положении без кредитной линии государства», — пояснил Бахтин.

По оценке Минэкономразвития, программа льготного кредитования может поддержать более 3 млн рабочих мест.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Напомним, по данным Росстата, в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,7%, однако в результате последствий пандемии по итогам мая значение выросло до 6,1%. Как полагают эксперты, возможное продление выдачи займов по сниженной ставке бизнесу позволит быстрее стабилизировать ситуацию в сфере занятости.

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«Компания может рассчитывать на полное списание займа при условии сохранения занятости на уровне 90%. Такое положение дел стимулирует бизнес максимально сохранять штат и одновременно защищает рынок труда от увеличения доли теневой занятости. В результате подобная мера поддержки бизнеса может заметно сократить уровень безработицы до 5,5—5,7% уже в I квартале следующего года», — рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Стабилизация рынка труда должна привести к росту покупательской активности россиян и тем самым стимулировать просевший за последние месяцы потребительский спрос. Такую точку зрения в беседе с RT выразила директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина.

«Сохранение рабочих мест может стать одним из ключевых драйверов активизации потребительского спроса в стране. Россияне, имеющие стабильную занятость, не боятся тратить деньги на повседневные нужды и развлечения. За счёт роста внутреннего потребления развиваются фактически все отрасли экономики, что позитивно сказывается на ВВП», — подчеркнула Федулина.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2020 году ВВП России может снизиться на 4—6%. Как полагает Георгий Остапкович, уже в 2021-м экономика покажет компенсирующий рост в пределах 2,5%. При этом в течение следующих нескольких лет власти продолжат оказывать помощь пострадавшему от коронавируса бизнесу, считает эксперт.