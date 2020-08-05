Особое значение: почему деловая активность в российской сфере услуг выросла максимально за 12 лет

В июле деловая активность в сфере услуг в России повысилась максимальными темпами за последние 12 лет. Показатель уверенно восстанавливается после резкого обвала в середине весны из-за пандемии коронавируса. Ослабление карантинных мер и финансовая помощь со стороны государства привели к оживлению потребительского спроса и возвращению бизнеса к работе. До конца года аналитики ожидают благоприятных процессов и в отечественной промышленности, что позволит ускорить переход экономики к росту.

Рост деловой активности в сфере услуг России ускорился до максимума за последние 12 лет. По данным аналитического агентства IHS Markit, в июне соответствующий индекс PMI поднялся до отметки 58,5 пункта. Значение стало самым высоким с июля 2008 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Российский сектор услуг восстанавливается уже третий месяц подряд после резкого ослабления в середине весны. Так, в апреле на фоне введения карантинных мер и массового закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса индекс PMI сферы услуг снижался до минимального уровня за всё время наблюдений (с октября 2001 года) и достигал 12,2 пункта.

«Поддержку восстановлению оказало возобновление и ускорение роста новых заказов. Хотя экспортные заказы продолжали сокращаться, внутренний спрос усилился. Темпы сокращения занятости в июле замедлились, поскольку количество рабочих мест сократилось лишь скромными темпами. Деловые ожидания тем временем улучшились, достигнув девятимесячного максимума», — говорится в докладе IHS Markit.

Оживление сферы услуг и внутреннего спроса в первую очередь связано с отменой карантинных ограничений в целом ряде регионов страны. Об этом RT рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Именно в июле стали открываться парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, ателье, дизайнерские бюро и другие организации, а россияне начали активно пользоваться предоставляемыми услугами. Таким образом, мы видим реализацию отложенного спроса, из-за которой произошёл отскок сферы услуг после весеннего обвала», — пояснил Сигал.

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В настоящий момент наиболее заметный рост деловой активности происходит в области транспортных и бытовых услуг, в сфере культуры и спорта, а также в некоторых сегментах гостиничного бизнеса, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Как отметил эксперт, помимо снятия ограничений, возобновление работы бизнеса ускорили меры господдержки.

В частности, речь идёт об увеличении размера пособий по безработице, предоставлении кредитных каникул населению и бизнесу, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. Как ранее заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, общий объём направленных на борьбу с пандемией средств превысил 5 трлн рублей.

«Одной из главных мер помощи стало предоставление кредитов бизнесу под 0% годовых для поддержания занятости. Основная цель властей сводилась именно к тому, чтобы предприятия сохранили штат сотрудников. При этом выдача пособий населению дополнительно подстегнула потребительский спрос», — отметил в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отметим, что на фоне восстановительного роста сферы услуг деловая активность в российской сфере промышленности по-прежнему демонстрирует негативную динамику. В июле соответствующий индекс PMI составил 48,4 пункта.

«Восстановление промышленного производства может занять больше времени. Помимо вирусного фактора, давление на эту отрасль экономики оказывает необходимость участия России в сделке ОПЕК+, которая предполагает существенное сокращение объёмов добычи нефти», — объяснил Антон Покатович.

Напомним, с 1 мая страны — участницы соглашения ОПЕК+, включая Россию, снижают производство нефти для борьбы с глобальным переизбытком сырья. Действия государств должны привести к восстановлению баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке и тем самым поддержать рост цен после весеннего обвала. По последним данным ЦДУ ТЭК, в июле нефтедобыча в России сократилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Помимо этого, динамика промышленности в значительной степени зависит от поставок продукции на внешние рынки. Между тем мировой спрос по-прежнему остаётся достаточно слабым, что оказывает давление на российское производство, считает Павел Сигал.

Впрочем, как полагает эксперт, в ближайшее время деловая активность в промышленности также должна продемонстрировать восстановление, а в 2021 году может вернуться к докризисному уровню. На фоне улучшения ситуации в сфере услуг такая динамика должна ускорить возвращение экономики к росту, уверен специалист.

По прогнозу Центробанка, в 2020 году ВВП России снизится на 4,5—5,5%, но уже в 2021 году экономика страны покажет компенсирующий рост в пределах 3,5—4,5%, а в 2022-м прибавит порядка 2,5—3,5%.