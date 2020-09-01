Набор высоты: Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности. Такое заявление сделал помощник президента страны Максим Орешкин. По его словам, во многом это стало возможным за счёт глобального кризиса и значительного спада ВВП в других странах. При этом в дальнейшем России необходимо будет закрепиться в «пятёрке» и добиться устойчивых темпов роста экономики выше среднемирового уровня, считает Орешкин.

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.

«Россия не отказывалась от целей войти в пятёрку экономик (мира. — RT). Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута», — рассказал Орешкин во время выступления на форуме «Территория смыслов».

По его словам, доходная база бюджета будет больше, чем планировалось ещё в июне — июле. В свою очередь, расходная часть внебюджетных фондов окажется меньше, чем ожидалось ранее. При этом, как подчеркнул Орешкин, вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира во многом стало возможным за счёт мирового кризиса и значительного спада ВВП в других странах.

«Как и везде в мире, кризис в основном ударил во втором квартале. Кстати, интересный факт: Россия упала гораздо меньше европейских стран, США. У нас падение на пике даже с учётом снижения объёмов добычи нефти было 8,5%», — отметил помощник российского лидера.

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По данным МВФ, в 2019 году по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Россия заняла шестую позицию и уступила Китаю, США, Индии, Японии и Германии. ВВП по ППС рассчитывается на основе покупательной способности нацвалют государств по отношению к списку определённой продукции и услуг.

«Если у нас в этом году ожидается снижение ВВП в среднем на 5%, а Минэкономразвития допускает даже 4%, то немецкая экономика может упасть сразу на 7—8%. Таким образом, по ВВП по паритету покупательной способности мы можем обойти Германию и выйти на пятое место», — рассказал в интервью RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как отметил Максим Орешкин, теперь России необходимо будет закрепиться в пятёрке наиболее развитых экономик мира. «А дальше — исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе», — добавил он.

Трудовая реабилитация

По словам Орешкина, безработица в России достигла пика в июле — августе на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее в настоящий момент ситуация на рынке труда стабилизировалась и в ближайшее время будет улучшаться.

«Осенью начнётся фаза восстановления (экономики. — RT), важно её поддержать. Я считаю, что уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням — и по занятости, и по выпуску», — рассказал Орешкин.

За период пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн человек. При этом на сегодняшний день уровень безработицы в стране по методике международной организации труда составляет 6,3%. Об этом в понедельник сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Отметим, что ещё в марте уровень безработицы в России составлял 4,7%. Между тем, как подчеркнул Антон Котяков, после нескольких месяцев ухудшения ситуации в августе на российском рынке труда наметились положительные тенденции.

«В августе (наблюдалось. — RT) уже достаточно серьёзное превышение количества принятых на работу относительно количества уволенных», — рассказал министр во время обсуждения мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия».

РИА Новости

© Максим Богодвид

Во многом наметившееся восстановление рынка труда опрошенные RT эксперты объясняют снятием карантинных ограничений и постепенным возвращением бизнеса к работе. Так, например, по данным аналитического агентства IHS Markit, уже в июле рост деловой активности в сфере услуг России ускорился до максимума за последние 12 лет.

«В прошлые месяцы были закрыты не просто предприятия, а целые отрасли сферы услуг и транспорта. Теперь локдауны закончились — экономика начинает компенсационный рост. А любой экономический рост определяет и динамику занятости — нужны люди, которые будут всё это восстанавливать. Также будут расти зарплаты, что будет мотивировать людей на поиск работы», — объяснил Георгий Остапкович.

Помимо этого, рост безработицы в стране позволили сдержать меры господдержки населения и бизнеса. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей.

«Самой эффективной мерой стало предоставление средств предприятиям наиболее пострадавших отраслей в размере одного МРОТ (12 130 рублей на сотрудника). Этот инструмент оказался настолько востребованным, что кабмин увеличил общий объём поддержки в четыре раза от первоначального. Таким образом удалось сохранить порядка 10 млн рабочих мест», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Как отметил эксперт, в сентябре также начнёт действовать программа переобучения граждан, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. На курсах переподготовки россияне бесплатно смогут освоить новую профессию за три недели. По прогнозам кабмина, меры поддержки позволят трудоустроить около 110 тыс. человек.

«В этих условиях прогнозируется, что до конца текущего года уровень безработицы снизится до 5%, а в 2021 году составит не более 3,5—4%», — заключил Павел Сигал.