Трудовая переподготовка: правительство России выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу из-за пандемии
- Посетитель и сотрудники в центре занятости населения «Моя работа» на улице Щепкина в Москве
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,99 млрд рублей на переобучение россиян, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России, опубликованном в четверг, 20 августа.
«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введён неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки», — говорится на сайте правительства.
Участники смогут пройти переподготовку как в очном, так и в дистанционном формате. Длительность обучения составит примерно три недели, а после завершения курсов выпускники смогут получить документ о новой квалификации. Как ожидается, программа продлится до конца 2020 года. За это время обучение смогут пройти около 110 тыс. человек, прогнозируют в правительстве.
Решение властей даст возможность потерявшим занятость из-за пандемии оперативно найти другое место работы. Такого мнения придерживается вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.
«Усилия государства в данный момент направлены в первую очередь на сохранение рабочих мест и снижение уровня безработицы. Данная мера вкупе с инициативой по созданию временных рабочих мест и выдаче льготных кредитов бизнесу позволит восстановить рынок труда и восполнить недостаток трудовых ресурсов в некоторых регионах страны», — рассказал RT эксперт.
Наиболее востребованными курсы переподготовки станут среди россиян, которые до пандемии были заняты в сферах туризма, услуг и развлечений, а также гостиничного бизнеса. Об этом в интервью RT рассказала старший бизнес-партнёр по управлению персоналом «БКС Премьер» Елена Доронина.
«В период самоизоляции данные отрасли экономики были полностью остановлены, а часть компаний из-за нехватки финансирования стали сокращать штат, увольняя сотрудников или отправляя их в неоплачиваемый отпуск. В итоге люди оказались без источника дохода и были вынуждены искать работу. Но и после снятия карантинных мер россияне не смогли найти вакансию по своей старой специальности, поскольку часть предприятий не смогли пережить время вынужденного простоя», — отметила эксперт.
Как полагает директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина, участники программы смогут пройти обучение по наиболее востребованным профессиям на рынке. Речь идёт об инженерных специальностях, а также о работе в сфере ЖКХ, строительства и в агропромышленном секторе.
«Также женщины за время обучения смогут освоить профессии медработника и воспитателя детского сада. В целом данный инструмент позволяет оперативно решать проблему с безработицей», — считает собеседница RT.
- Посетитель в центре занятости населения «Моя работа» на улице Щепкина в Москве
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Защита рынка труда
По данным Росстата и Минэкономразвития, ещё в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,5%, по итогам июня значение составило 6,2%. Впрочем, как полагают эксперты, меры по сохранению занятости и льготные кредиты бизнесу позволили избежать более серьёзного ослабления рынка труда.
Как ранее заявлял министр экономического развития Максим Решетников, одна лишь программа льготного кредитования под 2% годовых поддержала более 3 млн рабочих мест. Кроме того, правительство выделило более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. По оценкам премьер-министра Михаила Мишустина, мера позволит трудоустроить более 80 тыс. человек.
«Комплекс государственных решений уже позволил спасти миллионы рабочих мест. По предварительным прогнозам, действия правительства приведут к снижению уровня безработицы и по итогам 2020 года он не превысит 6%. В 2021 году показатель может вернуться к 5%, а в 2022-м достичь докризисного уровня в 4—4,5%», — подчеркнул в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
В то же время постепенная стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительской активности россиян и тем самым стимулировать просевший за последние месяцы потребительский спрос, считает Павел Сигал.
«Граждане со стабильной занятостью и заработком могут стать одним из драйверов быстрого восстановления потребительского спроса в стране. При таком раскладе россияне будут более активно тратить деньги на повседневные нужды и развлечения. За счёт роста внутреннего потребления развиваются ключевые отрасли экономики, что в результате позитивно отражается на ВВП», — отметил эксперт.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может снизиться на 4,8%. Но уже к концу следующего года темпы роста экономики должны вернуться к докризисному уровню, отмечают в ведомстве.
По оценке Георгия Остапковича, в 2021 году ВВП страны покажет компенсирующий рост в пределах 3%, а в 2022-м может прибавить ещё порядка 2%. Во многом восстановление показателя будет связано именно с сохранением безработицы на низком уровне и поддержкой предприятий.
«С укомплектованным штатом предприятия будут выпускать больше товаров и услуг, что даст дополнительные проценты роста ВВП. Поэтому правительство продолжит оказывать помощь бизнесу в течение ещё нескольких лет. Накопленные золотовалютные резервы в размере $590 млрд позволяют это делать», — заключил Остапкович.