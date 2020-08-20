Трудовая переподготовка: правительство России выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу из-за пандемии

Правительство России направило почти 3 млрд рублей на переобучение граждан, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. На курсах переподготовки россияне бесплатно смогут освоить новую профессию за три недели. По прогнозам кабмина, меры поддержки позволят трудоустроить около 110 тыс. человек. При этом стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительского спроса, что позволит ускорить восстановление российской экономики, отмечают аналитики.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,99 млрд рублей на переобучение россиян, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России, опубликованном в четверг, 20 августа.

«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введён неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки», — говорится на сайте правительства.

Участники смогут пройти переподготовку как в очном, так и в дистанционном формате. Длительность обучения составит примерно три недели, а после завершения курсов выпускники смогут получить документ о новой квалификации. Как ожидается, программа продлится до конца 2020 года. За это время обучение смогут пройти около 110 тыс. человек, прогнозируют в правительстве.

Решение властей даст возможность потерявшим занятость из-за пандемии оперативно найти другое место работы. Такого мнения придерживается вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Усилия государства в данный момент направлены в первую очередь на сохранение рабочих мест и снижение уровня безработицы. Данная мера вкупе с инициативой по созданию временных рабочих мест и выдаче льготных кредитов бизнесу позволит восстановить рынок труда и восполнить недостаток трудовых ресурсов в некоторых регионах страны», — рассказал RT эксперт.

Наиболее востребованными курсы переподготовки станут среди россиян, которые до пандемии были заняты в сферах туризма, услуг и развлечений, а также гостиничного бизнеса. Об этом в интервью RT рассказала старший бизнес-партнёр по управлению персоналом «БКС Премьер» Елена Доронина.

«В период самоизоляции данные отрасли экономики были полностью остановлены, а часть компаний из-за нехватки финансирования стали сокращать штат, увольняя сотрудников или отправляя их в неоплачиваемый отпуск. В итоге люди оказались без источника дохода и были вынуждены искать работу. Но и после снятия карантинных мер россияне не смогли найти вакансию по своей старой специальности, поскольку часть предприятий не смогли пережить время вынужденного простоя», — отметила эксперт.

Как полагает директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина, участники программы смогут пройти обучение по наиболее востребованным профессиям на рынке. Речь идёт об инженерных специальностях, а также о работе в сфере ЖКХ, строительства и в агропромышленном секторе.

«Также женщины за время обучения смогут освоить профессии медработника и воспитателя детского сада. В целом данный инструмент позволяет оперативно решать проблему с безработицей», — считает собеседница RT.

Посетитель в центре занятости населения «Моя работа» на улице Щепкина в Москве

РИА Новости

© Алексей Куденко

Защита рынка труда

По данным Росстата и Минэкономразвития, ещё в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,5%, по итогам июня значение составило 6,2%. Впрочем, как полагают эксперты, меры по сохранению занятости и льготные кредиты бизнесу позволили избежать более серьёзного ослабления рынка труда.

Как ранее заявлял министр экономического развития Максим Решетников, одна лишь программа льготного кредитования под 2% годовых поддержала более 3 млн рабочих мест. Кроме того, правительство выделило более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. По оценкам премьер-министра Михаила Мишустина, мера позволит трудоустроить более 80 тыс. человек.

«Комплекс государственных решений уже позволил спасти миллионы рабочих мест. По предварительным прогнозам, действия правительства приведут к снижению уровня безработицы и по итогам 2020 года он не превысит 6%. В 2021 году показатель может вернуться к 5%, а в 2022-м достичь докризисного уровня в 4—4,5%», — подчеркнул в беседе с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В то же время постепенная стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительской активности россиян и тем самым стимулировать просевший за последние месяцы потребительский спрос, считает Павел Сигал.

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«Граждане со стабильной занятостью и заработком могут стать одним из драйверов быстрого восстановления потребительского спроса в стране. При таком раскладе россияне будут более активно тратить деньги на повседневные нужды и развлечения. За счёт роста внутреннего потребления развиваются ключевые отрасли экономики, что в результате позитивно отражается на ВВП», — отметил эксперт.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может снизиться на 4,8%. Но уже к концу следующего года темпы роста экономики должны вернуться к докризисному уровню, отмечают в ведомстве.

По оценке Георгия Остапковича, в 2021 году ВВП страны покажет компенсирующий рост в пределах 3%, а в 2022-м может прибавить ещё порядка 2%. Во многом восстановление показателя будет связано именно с сохранением безработицы на низком уровне и поддержкой предприятий.

«С укомплектованным штатом предприятия будут выпускать больше товаров и услуг, что даст дополнительные проценты роста ВВП. Поэтому правительство продолжит оказывать помощь бизнесу в течение ещё нескольких лет. Накопленные золотовалютные резервы в размере $590 млрд позволяют это делать», — заключил Остапкович.