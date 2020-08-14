Вирусные расходы: с чем связано крупнейшее сокращение экономики Евросоюза

В II квартале 2020 года экономика Евросоюза обвалилась на 14,1% в годовом выражении. По оценкам Евростата, падение стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года. Главной причиной сокращения показателя эксперты считают последствия пандемии коронавируса.

С апреля по июнь 2020 года объём ВВП стран Евросоюза сократился сразу на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Одновременно в зоне обращения евро, куда входит 19 стран, снижение показателя составило 15% в годовом выражении. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

«Падение показателей стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года», — указывают в организации.

Отметим, что экономика Евросоюза сокращается третий квартал подряд. В VI квартале 2019 года ВВП продемонстрировал нулевой рост, а в I квартале 2020-го снизился на 3,2%. Таким образом, в странах ЕС официально началась рецессия, отметил в разговоре с RT директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин. По его словам, ключевой причиной резкого падения показателя стал режим самоизоляции, введённый весной на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

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«На фоне действия карантинных мер целые отрасли европейской экономики фактически остановились. Люди не ходили на работу, производства, предприятия сферы услуг простаивали, а деловая активность рекордно замедлилась. Во второй половине мая власти ЕС начали аккуратно перезапускать некоторые ключевые сектора промышленности, но большинство членов Евросоюза все равно понесли серьёзные потери из-за вынужденного простоя», — заметил эксперт.

Согласно статистике Евростата, в наиболее трудном положении оказались страны Южной Европы. Так, ВВП Испании просел более чем на 22% в годовом выражении, а Франции — на 19%. В Италии показатель сократился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Именно в этих государствах было зафиксировано наибольшее число заражённых коронавирусом, что вынудило власти долгое время сохранять режим самоизоляции. Более того, в Испании и Италии ситуация усугублялась высоким уровнем безработицы, что в итоге негативно отразилось на экономических показателях за II квартал 2020 года. Также заметно упали объёмы ВВП в Бельгии и Венгрии, где производители оказались зависимы от трансграничной торговли и туризма», — рассказал RT шеф-аналитик информационно-аналитического центра Teletrade Пётр Пушкарёв.

Для поддержки экономики власти Евросоюза уже согласовали ряд мер. Напомним, что 21 июля после затяжных переговоров главы государств союза достигли соглашения об общем бюджете на 2021—2027 годы в размере €1,074 трлн. Более того, в рамках договора стороны приняли решение о создании антикризисного фонда объёмом €750 млрд. Эти средства пойдут на субсидии бизнесу, выплату пособий по безработице и восстановление наиболее пострадавших из-за пандемии предприятий, напомнил в беседе с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В целом темп падения ВВП ЕС сравним с темпом сокращения экономики США, которая также пострадала от карантинных ограничений. При этом европейская экономика может продемонстрировать ускоренное восстановление за счёт беспрецедентных денежных вливаний и запуска программы количественного смягчения, которая призвана компенсировать потери от снижения доходов предпринимателей и потребителей», — отметил эксперт.

Долговое бремя

По прогнозу Еврокомиссии, по итогам 2020 года экономика Евросоюза сократится на 8,3%. Одновременно специалисты организации ожидают, что уже в 2021 году ВВП региона покажет компенсирующий рост в размере 5,8%.

Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, в настоящий момент деловая активность в регионе уже начала восстанавливаться быстрее ожиданий за счёт позитивной динамики розничных продаж. В то же время накачка экономики деньгами усиливает нагрузку на бюджет союза, считает аналитик.

Reuters

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Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), по итогам этого года дефицит европейской казны может вырасти более чем в 12 раз и достигнуть 7,5% ВВП. Значение рискует стать самым высоким с 1995 года. Как отмечают специалисты организации, с наиболее серьёзным уровнем дефицита могут столкнуться Испания (9,5% ВВП), Франция (9,2% ВВП) и Италия (8,3% ВВП). При этом в крупнейшей экономике региона — Германии — расходы бюджета могут превысить доходы на сумму, эквивалентную 5,5% ВВП.

«Такое положение дел вынуждает страны проводить политику заимствований на международных финансовых рынках, что приводит к росту госдолга. По предварительным оценкам, к концу года показатель рискует вырасти на 15—20%. При этом высокий уровень задолженности в большинстве случаев тормозит экономический рост, а также приводит к повышению налоговой нагрузки на компании», — объяснил эксперт.

По данным американского Института международных финансов (IIF), по итогам 2019 года объём госдолга Евросоюза достиг отметки 101,8% от ВВП. Дальнейший рост показателя чреват для стран ЕС образованием пузыря на фондовом рынке, который может лопнуть в любой момент. Такое мнение в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Тогда к общей экономической напряжённости прибавится ещё и финансовый кризис. Иностранные инвесторы начнут уходить с этих рынков, а власти будут вынуждены занимать деньги у местных игроков или у мировых кредитных организаций под высокий процент. В итоге изначальная цель вливаний, которая состояла в желании разогнать экономику и подправить бюджет, может стать причиной углубления кризиса», — заключил Коренев.