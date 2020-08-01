Биржевое волнение: как могут измениться курсы доллара и евро в августе

В июле российская валюта заметно ослабла на Московской бирже после уверенного укрепления в начале лета. Инвесторы опасаются обострения пандемии коронавируса в мире и усиления санкционных рисков. Помимо этого, в августе давление на рубль могут оказать отток иностранных инвестиций из государственных облигаций, а также высокий спрос россиян на доллары и евро в связи с открытием границ с некоторыми странами. В то же время поддержку нацвалюте должны оказать действия Центробанка и стабильные цены на нефть. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайший месяц — в материале RT.

В июле российская валюта продемонстрировала ослабление на Московской бирже. За месяц курс доллара прибавил порядка 4% и превысил отметку 74 рубля, а курс евро вырос более чем на 10% и достиг 88 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.

По мнению экспертов, в ближайшее время определяющим фактором для нацвалюты станет ситуация с пандемией коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире продолжает расти и в настоящий момент приближается к 17,6 млн. Такая ситуация вызывает опасения у инвесторов относительно перспектив мировой экономики, поэтому участники рынка распродают рисковые активы, включая рубль.

«Мы видим, что за последнее время рубль заметно просел по отношению к доллару и евро. Наблюдаемое ослабление нацвалюты связано с растущими рисками замедления мировой экономики. Как следствие, инвесторы стараются чаще покупать евро или золото в качестве надёжного средства для сбережения денег», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Кроме того, после очередного снижения ключевой ставки Центробанком до исторического минимума зарубежные инвесторы стали реже покупать облигации федерального займа (ОФЗ). В результате спрос на рубли со стороны иностранцев дополнительно сократился.

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«Снижение ключевой ставки ЦБ — это правильное решение для экономики, так как оно ведёт к удешевлению кредитов для бизнеса и населения. В то же время низкий уровень ставки уменьшает прибыль инвесторов, которые владеют госбумагами. В результате вложения нерезидентов в российские облигации сократились, что оказывает давление на рубль», — объяснил в интервью RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, инвесторов настораживает и возможность обострения санкционной риторики США в отношении России. В июле палата представителей конгресса Соединённых Штатов одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении ограничений против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Дело в том, что с приближением ноябрьских выборов президента США увеличиваются санкционные и другие внешнеполитические риски для России. Так, мы сейчас уже наблюдаем возобновление антироссийской риторики и санкционных инициатив на Западе», — пояснил Дмитрий Бабин в разговоре с RT.

Помимо этого, в августе незначительное влияние на рубль может оказать повышенный спрос на иностранную валюту среди россиян в связи с частичным открытием границ. Такую точку зрения в беседе с RT выразила аналитик ИК QBF Ксения Лапшина. Напомним, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

«В результате постепенного открытия границ и начала международного авиасообщения россияне поспешат вырваться за границу хотя бы ненадолго, поэтому возрастёт спрос на доллары и евро со стороны путешествующих. Данный фактор не станет ключевым для рубля, но определённо внесёт свой вклад», — отметила Ксения Лапшина.

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Отметим, что некоторое ослабление нацвалюты положительно сказывается на деятельности российских экспортёров. Как объяснил RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, удешевление рубля приводит к снижению стоимости российских товаров на международном рынке и тем самым делает отечественную продукцию более конкурентоспособной. Более того, такая динамика курса позволяет сокращать дефицит бюджета и активнее пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), подчеркнул эксперт.

«В фонд идут доходы, полученные от продажи нефти стоимостью выше $42,4 за баррель. Долгое время ФНБ оставался без новых поступлений, что было связано с обвалом нефтяного рынка во время пандемии. Однако, цена российского сырья Urals начала восстанавливаться в июне. В ФНБ российской валюты нет, а лишь иностранная — доллар, евро и фунт. Это означает, что в пересчёте на рубли запасы фонда пополняются», — пояснил Дадашев.

Валютная защита

По словам экспертов, в августе определённую поддержку рублю будут оказывать действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1 трлн рублей.

Помимо этого, в пользу рубля будут играть относительно стабильные цены на нефть, считают эксперты. В июле стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне прибавила порядка 2,5% и зафиксировалась в диапазоне $43—44 за баррель.

Аналитики объясняют положительную динамику котировок постепенным восстановлением баланса спроса и предложения на мировом рынке углеводородов. В своём последнем отчёте эксперты организации стран — экспортёров нефти ОПЕК улучшили прогноз по спросу на сырьё в 2020 году. Согласно оценке альянса, по итогам года потребление энергосырья в мире может сократиться на 8,95 млн баррелей в сутки — до 90,72 млн баррелей в день. Ранее в ОПЕК ожидали снижения показателя на 9,08 млн — до 90,59 млн баррелей в сутки.

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«За последнее время нефть Brent сформировала себе надёжную базу в районе $44 за баррель для последующего роста. Полагаем, что целевой отметкой для котировок на ближайшие месяцы станет уровень $60 за баррель. Рост цен на сырьё окажет значительную поддержку рублю», — пояснил Иван Капустянский.

В целом опрошенные эксперты по-разному оценивают дальнейшую динамику российской валюты, но при этом не ожидают резких обвалов рубля в августе. По мнению Ксении Лапшиной, в ближайшие месяц курс доллара может перешагнуть отметку 75 рублей, а курс евро будет колебаться в диапазоне 87—89 рублей. В то же время Арсений Дадашев, допускает снижение показателей до 72—73 и 84,4—85,4 рубля соответственно.