Лётный сезон: в июне пассажирские авиаперевозки в России показали трёхкратный рост

В июне 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти в три раза по сравнению с маем. Рост показателя аналитики объясняют снятием карантинных ограничений и наступлением сезона отпусков. В условиях пандемии коронавируса поддержкой гражданской авиации стала финансовая помощь от государства в размере 23 млрд рублей. При этом резкий рост спроса на авиабилеты и ожидаемое возобновление зарубежных полётных программ должны ускорить восстановление отрасли, считают эксперты.

В июне 2020 года количество пассажиров на рейсах российских авиакомпаний выросло почти в три раза. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 28 июля, данные Росавиации. Так, за первый месяц лета авиалинии перевезли 2,84 млн человек по сравнению с 949 тыс. в мае.

Уверенное восстановление гражданской авиации опрошенные RT аналитики объясняют снятием карантинных ограничений в стране. Напомним, что с 9 июня в Москве был отменён введённый в конце марта режим самоизоляции. Большинство регионов последовали примеру столицы, что вызвало ажиотажный спрос на авиабилеты, отметил в разговоре с RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

«В период карантина россияне были ограничены в передвижении и не могли посещать другие города без уважительной причины. В результате, как только режим самоизоляции был снят, граждане поспешили массово реализовать отложенный спрос на путешествия», — подчеркнул эксперт.

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Как отмечают аналитики, смягчение ограничительных мер совпало с началом сезона отпусков. Такая ситуация спровоцировала рекордные продажи билетов на морские курорты России. Как рассказали RT в пресс-службе интернет-сервиса для путешественников Biletix, с начала лета объём покупок билетов по внутренним маршрутам превысил прошлогодний показатель на 6%. Самыми популярными направлениями у россиян стали Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа.

«Это более чем оптимистичный результат, так как в наших прогнозах мы ожидали, что показатель сможет восстановиться только наполовину по итогам года. Один из факторов роста спроса — сравнительно невысокая цена на авиаперевозки. За перелёты по России покупатели платят в среднем на 15% меньше, чем в прошлом году», — отметили в Biletix.

Более того, пассажиропоток российских авиакомпаний может дополнительно вырасти после открытия границ, считают эксперты. Напомним, что с 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства. Между тем 24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о старте полётных программ в Великобританию, Турцию и Танзанию с 1 августа.

Новости о возобновлении международных рейсов спровоцировали резкий спрос на авиабилеты. Как рассказали RT в пресс-службе туристического сервиса «Туту.ру», количество бронирований в Турцию выросло в пять раз, а в Великобританию — в два раза.

«Россиян не остановил даже заметный рост цены на билет: стоимость перелёта Москва — Анталья сейчас выше на 42%, чем год назад. Примерно на 30% дороже, чем летом 2019 года, обойдётся билет по маршруту Москва — Стамбул. Россияне соскучились по возможности улететь к морю. Это способствует росту пассажиропотока российских авиакомпаний, которые несли убытки весной», — отметили в организации.

Reuters

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По данным «Туту.ру», в апреле продажи авиабилетов в России упали на 80—90%. Для поддержки отрасли правительство выделило субсидии авиакомпаниям на общую сумму 23,4 млрд рублей. Полученные средства помогли бизнесу пережить времена вынужденного простоя, считает вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Деньги пошли на стоянку и обслуживание бортов, а также на выплату зарплат сотрудникам. Это позволило избежать волны банкротств авиаперевозчиков и удержало их на плаву. Также определённую поддержку отрасли оказали низкие цены на авиакеросин, которые снизились на фоне невысоких нефтяных котировок. Такое положение дел помогло сократить издержки и положительно сказалось на доступности билетов для населения», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

По оценкам опрошенных аналитиков, полное восстановление российской авиационной отрасли может произойти не раньше 2021 года. Как полагает Антон Покатович, на фоне постепенного открытия границ к концу 2020 года большинство международных авиамаршрутов по-прежнему будут оставаться недоступными.

«Российские власти увеличивают число зарубежных направлений, которые станут ключевыми драйверами роста авиарынка в ближайшие полгода. Впрочем, на отрасль до сих пор давит неопределённость вокруг ситуации с коронавирусом в мире. Летом число заболевших COVID-19 вновь начало расти, поэтому некоторые страны уже начали восстанавливать карантинные ограничения. В случае возникновения второй волны часть международных маршрутов может быть заморожена, однако полного закрытия границ ждать не стоит», — заключил эксперт.