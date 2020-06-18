Набор высоты: как восстановление мировых авиаперевозок может повлиять на стоимость нефти

Мировые авиационные перевозки восстановились почти на 67% от докризисного уровня. По сравнению с апрельским обвалом к середине июня ежедневное число рейсов в мире практически удвоилось и достигло 119 тыс. Наметившийся позитив аналитики объясняют постепенным открытием границ и снятием карантинных ограничений в ряде стран. По словам экспертов, оживление авиарынка должно поддержать рост глобального спроса на топливо и положительно сказаться на нефтяных ценах.

Мировой рынок авиаперевозок начал восстанавливаться после вызванного коронавирусом весеннего обвала. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Так, ещё в середине января 2020 года международные авиакомпании выполняли в среднем 176 тыс. рейсов в сутки. Однако в апреле на фоне введения карантинных мер в большинстве государств и массового закрытия границ показатель обвалился почти в три раза и достигал 64 тыс.

Вместе с тем уже в мае по мере постепенного снятия ограничений мировые воздушные перевозки вновь начали расти, и к середине июня среднее количество рейсов в сутки превысило 119 тыс. Таким образом, к настоящему моменту рынок восстановился почти на 67% от докризисного уровня.

«Из-за смягчения карантинных мер государства по всему миру начали открывать границы. В результате авиасообщения налаживаются, а пассажиры становятся более мобильными. Помимо этого, в последнее время активно стали летать самолеты, которые изначально перевозили пассажиров, но были переоснащены для грузовых перевозок. Таких сейчас около 10% от общего числа всех летающих сегодня воздушных судов. Это хорошее подспорье для роста грузовых перевозок», — рассказал RT руководитель отдела авиаперевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов.

По его словам, в текущих условиях к концу 2020 года мировой авиационный рынок сможет восстановиться на 80%. В то же время окончательная реабилитация отрасли может занять несколько лет. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Также по теме Товар завис: почему спрос на грузовые авиаперевозки упал до минимума за 11 лет По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировой спрос на авиаперевозки товаров снижается уже десять месяцев...

«По мнению топ-менеджеров авиакомпаний, на полное восстановление спроса может понадобиться от двух до трёх лет. Согласно опросам, многие люди по-прежнему боятся летать. При этом если ещё в апреле — в период пика пандемии — около 60% путешественников были готовы вернуться к авиаперелётам в течение нескольких месяцев, то к началу июня таких «смельчаков» оказалось меньше — 45%. Большинство респондентов готово изменить свою позицию лишь спустя полгода после окончания пандемии», — отметил эксперт.

Согласно прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в результате последствий коронавируса в финансовом отношении 2020 год может стать самым тяжёлым в истории авиации. Так, ожидаемый объём убытков авиакомпаний по итогам года оценивается в рекордные $84,3 млрд.

Впрочем, как полагают аналитики IATA, если не последует второй волны коронавируса, то для мировой авиации «худшее уже позади». Более того, наметившееся оживление рынка воздушных перевозок может ускорить восстановление глобальной экономики.

«Около 10% мирового ВВП приходится на долю туризма, который в свою очередь во многом зависит от воздушного сообщения. Если люди смогут снова безопасно совершать авиаперелёты, это даст экономике мощный толчок к развитию», — считает генеральный директор IATA Александр де Жюньяк.

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Дальнейшее увеличение воздушного пассажиропотока также может поддержать рост мирового спроса на топливо и привести к дополнительному росту нефтяных цен. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Авиация и автотранспорт — это основные потребители нефтепродуктов. Естественно, что пандемия в первую очередь ударила именно по этим секторам. В результате потребление горючего в разных странах снижалось на 80—90%, а общий объём мирового спроса в апреле упал на 85%. Открытие границ и снятие ограничений на передвижение населения сразу же повысили спрос на топливо. Потому, в частности, и начали расти цены на нефть», — объяснил Деев.

На фоне отмены карантинных мер Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно последнему отчёту организации, по итогам года потребление энергосырья в мире сократится на 8,1 млн баррелей в сутки. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 8,6 млн.

По мере восстановления спроса и одновременного выполнения сделки ОПЕК+ за последний месяц стоимость нефти эталонной марки Brent выросла с $32—33 до $40—41 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. При этом аналитики высоко оценивают вероятность дальнейшего удорожания сырья до конца года.

«В ближайшее время в зависимости от скорости восстановления межграничного передвижения и использования автотранспорта внутри стран, стоит ожидать роста цен на нефть к отметкам $43—45 за баррель», — заключил Артём Деев.