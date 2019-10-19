Товар завис: почему спрос на грузовые авиаперевозки упал до минимума за 11 лет

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировой спрос на авиаперевозки товаров снижается уже десять месяцев подряд. Падение рынка стало самым продолжительным с 2008 года. Эксперты связывают ситуацию с общим замедлением глобальной экономики и торговой войной США с КНР. Более того, за последние несколько лет рост цен на нефть спровоцировал удорожание авиатоплива. В результате поставки продукции по воздуху стали менее выгодными для бизнеса. Сможет ли сектор грузовых авиаперевозок оправиться от потерь — в материале RT.

В августе 2019 года мировой спрос на доставку товаров самолётами сократился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом говорится в октябрьском отчёте IATA. Как отмечают в организации, показатель непрерывно снижается с ноября 2018 года. Таким образом, падение рынка стало самым продолжительным за последние 11 лет.

«Сокращение спроса десять месяцев подряд не наблюдалось со времён мирового финансового кризиса 2008 года. Это вызывает у нас серьёзную озабоченность. Без каких-либо видимых сигналов снижения напряжённости в глобальной торговле мы ожидаем, что деловая среда в сфере воздушных грузоперевозок продолжит ухудшаться», — заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Давление на рынок оказывают общее замедление мировой экономики, торговые войны и брексит. Об этом в интервью RT рассказал руководитель отдела авиаперевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов.

«Спрос на авиаперевозки зеркально отображает состояние глобальной экономики. По данным IATA, рост мирового ВВП по сравнению с прошлым годом также упал на 0,4 процентных пункта. Основное влияние на снижение оказали торговая война США с Китаем и брексит. Так, большинство грузов сегодня летают по направлениям Азия — Северная Америка (с долей 23,6%) и Азия — Европа (21,4%)», — отметил Сейчасов.

Как объяснил в беседе с RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, торговая война США и Китая спровоцировала замедление двух крупнейших экономик мира. В результате объём торговли между государствами начал сокращаться. С января по сентябрь 2019 года американо-китайский товарооборот уменьшился почти на 15% — до $402 млрд. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

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Напомним, что торговая война США и Китая началась ещё в 2018 году. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли найти компромисс по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

По итогам очередных переговоров в октябре Китай и США всё же смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Между тем мировые инвесторы по-прежнему опасаются нового обострения.

«Торговая война уже привела к снижению экономической активности предприятий не только в США и Китае, но и во всём мире. Угроза усиления конфликта и его распространения на другие страны, являющиеся партнёрами КНР, породила затишье и неопределённость на глобальном рынке», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как ранее заявляла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, тарифные войны практически остановили рост мировой торговли. В результате уже к 2020 году глобальная экономика может недосчитаться $700 млрд.

В своём последнем отчёте Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз по росту мировой торговли в 2019 году с 2,6% до 1,2%. По словам Александра Бахтина, темп роста станет самым низким за десять лет.

Более того, в III квартале 2019 года индекс международных грузовых авиаперевозок ВТО впервые с 2011-го опустился до отметки 91,4 пункта. Отметим, что падение показателя ниже уровня 100 пунктов говорит об отставании отрасли от среднесрочных тенденций.

Помимо торговых войн, влияние на рынок также оказали высокие цены на нефть. Как отметил Александр Бахтин, повышенная стоимость сырья привела к удорожанию авиатоплива и сделала перевозку товаров по воздуху менее выгодной.

«При общем замедлении спроса на грузоперевозки средняя цена нефти марки Brent оставалась достаточно стабильной — в 2018 году её стоимость составила $69,8 за баррель, а в 2019-м прогнозируется на уровне $65. Стабильное сохранение нефтяных цен на относительно высоком уровне снижает рентабельность воздушной транспортировки грузов», — пояснил аналитик.

По словам Бахтина, дальнейшая динамика рынка во многом будет зависеть от экономического роста в развитых и развивающихся странах, а также от темпов восстановления мировой торговли. При этом Антон Сейчасов ожидает, что сектор грузовых авиаперевозок может возобновить рост уже в ближайшее время.

«Во-первых, США и Китай когда-нибудь всё же смогут договориться о сделке. Во-вторых, сейчас растёт спрос на сегмент электронной коммерции и экспресс-доставку. Появляются новые высокотехничные товары с коротким «циклом жизни» и товары с жёстким требованием по логистике (температурные и скоропортящиеся грузы, дорогие запчасти). Все эти факторы обеспечат восстановление грузового авиарынка уже в ближайшем будущем», — заключил эксперт.