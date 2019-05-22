Торговое приземление: как падение глобального рынка грузовых авиаперевозок может отразиться на международном бизнесе

С апреля по июнь 2019 года индекс международных грузовых авиаперевозок может опуститься до минимума за последние девять лет, подсчитали в ВТО. Спрос на транспортировку товаров самолётами в мире снижается в результате тарифной войны США с Китаем и общего замедления глобальной торговли. Более того, растущие цены на топливо способствуют дополнительному удорожанию воздушных поставок, поэтому компании всё чаще используют морской или железнодорожный транспорт. Вместе с тем отказ от авиационного транспорта может привести к изменению стоимости продукции в сфере розничной торговли.

Во II квартале 2019 года индекс международных грузовых авиаперевозок может опуститься до минимальных показателей за последние девять лет. Согласно майскому отчёту Всемирной торговой организации (ВТО), индикатор непрерывно снижается уже больше года, а с апреля по июнь рискует достичь отметки 92,3 пункта.

Падение показателя ниже уровня 100 пунктов говорит об отставании отрасли от среднесрочных тенденций. При этом, как следует из материалов ВТО, ожидаемое в настоящий момент значение индекса может стать самым низким с января 2010 года.

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Серьёзное замедление сектора грузовых авиационных перевозок отмечают и в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). По данным организации, в 2018 году мировой спрос на доставку товаров самолётами вырос всего лишь на 3,5% против 9,7% в 2017-м. На этом фоне эксперты IATA почти в два раза понизили прогноз по росту рынка в 2019 году — с 3,7% до 2%.

Более того, организация также ухудшила ожидания по прибылям мировых авиакомпаний в 2019 году — с $38 млрд до $35,5 млрд. Об этом 17 мая заявил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк. По его словам, в ближайшее время ассоциация намерена ещё раз пересмотреть свой прогноз по прибылям в сторону дополнительного снижения, передаёт Reuters.

Отметим, с начала 2019 года наиболее заметное падение спроса на доставку товаров самолётами произошло в Европе. С января по апрель грузоперевозки в аэропортах региона опустились сразу на 1,8%. Такие данные приводит Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe).

Одной из главных причин торможения рынка грузовых авиационных перевозок стало общее снижение темпов роста глобальной экономики и торговли в результате тарифной войны США и Китая. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Торговый конфликт нарушает региональные цепочки поставок, в которых принимают участие не только Штаты и КНР, но и сторонние страны, такие как Южная Корея, Тайвань и другие. Таким образом, наблюдается повсеместный спад мирового экспорта до минимумов с 2009 года. В отсутствие изменений отношений между США и Китаем ситуация будет только ухудшаться, из-за чего потенциал роста глобальной экономики в данный момент серьёзно ограничен», — пояснил Николаев.

Напомним, после 11 раундов торговых переговоров с начала года 10 мая США решились на обострение конфликта с азиатской республикой и повысили пошлины на китайские товары суммой $200 млрд, а также пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию из КНР на $300 млрд. Реакция Пекина последовала незамедлительно — Китай объявил о введении ответных пошлин объёмом $60 млрд уже с 1 июня.

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На фоне продолжающейся торговой войны Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения темпов роста мирового ВВП в 2019 году до 3,3% против 3,6% в 2018-м. При этом, согласно прогнозу ВТО, общий объём мировой торговли по итогам текущего года увеличится лишь на 2,6%, хотя ранее организация ожидала рост на 3,7%.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, в результате замедления мировой торговли и темпов роста глобального ВВП компании в большинстве стран пытаются снизить дополнительные расходы и постепенно отказываются от грузовых перевозок по воздуху по причине их дороговизны. По словам генерального директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, транспортировка товаров самолётами традиционно имеет более высокую стоимость за счёт аренды воздушных судов и затрат на топливо.

Таким образом, согласно оценке эксперта, наблюдаемый в последнее время рост мировых цен на нефть оказывает дополнительное давление на рынок грузовой авиации. Отметим, с начала 2019 года стоимость энергосырья эталонной марки Brent выросла почти на 35% и на сегодняшний день торгуется вблизи отметки $72 за баррель.

Одновременно в мире растёт популярность и доступность морских и железнодорожных грузоперевозок, что, в свою очередь, также вынуждает бизнес реже пользоваться авиационными перевозками продукции. Такое мнение выразил в разговоре с RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«В среднем авиационные перевозки в три-четыре раза дороже железнодорожных и в восемь раз дороже морских. Поэтому я думаю, что сегмент рынка воздушной транспортировки товаров продолжит оставаться под давлением, так как строительство новых морских терминалов и железных дорог в мире идёт достаточно активно и всё меньше компаний нуждаются в перевозке грузов именно авиатранспортом», — пояснил Авакян.

По мнению эксперта, в течение следующих нескольких лет темпы роста рынка могут замедлиться до 0,5% в год. В то же время, как полагает Андрей Хохрин, в краткосрочном периоде снижение доли авиационного сектора в транспортном балансе компаний в сфере розничной торговли увеличит сроки доставки грузов и, как следствие, приведёт к росту себестоимости продукции и цен на конечные товары. При этом в долгосрочной перспективе, согласно оценке аналитика, некоторые компании-ретейлеры могут вовсе начать отказываться от продажи товаров ограниченного срока хранения.