Рыночный скачок: цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $40 за баррель

В среду, 3 июня, цена нефти марки Brent впервые за три месяца превысила психологическую отметку $40 за баррель. Котировки отыграли значительную часть потерь весеннего обвала и растут в преддверии заседания ОПЕК+. Как ожидается, 4 июня страны — экспортёры сырья могут договориться о продлении действующих условий сделки по снижению нефтедобычи. Согласно оценке экспертов, эти действия должны уменьшить переизбыток углеводородов на рынках и дополнительно поддержать цены. При этом удорожание нефти способствует укреплению рубля.

В среду, 3 июня, торги на глобальном энергорынке сопровождались ростом мировых цен на нефть. В начале дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% — до $40,5 за баррель. Котировки американского сорта WTI прибавляли 3,7% и достигали $38,2 за баррель. Значения стали самыми высокими с 6 марта. Во второй половине дня показатели несколько скорректировались, но при этом по-прежнему остаются вблизи максимальных уровней за последний три месяца.

Как отмечают эксперты, нефтяные цены растут шестую неделю подряд и уже компенсировали значительную часть весеннего обвала. Наблюдаемую динамику аналитики в первую очередь объясняют действием соглашения ОПЕК+.

Напомним, с 1 мая страны — участницы сделки возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья договорились снижать добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки вплоть до конца июня. Согласно достигнутым ранее условиям соглашения, с июля и до конца 2020 года под сокращение производства будет подпадать 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022-го — 5,8 млн баррелей в день. Впрочем, параметры договора могут быть пересмотрены уже в ближайшие дни.

Очередное заседание ОПЕК+ было намечено на 9—10 июня, однако участники сделки рассматривают возможность провести переговоры раньше — 4 июня. Более того, в рамках обсуждения страны — экспортёры сырья могут продлить действующие условия сделки после июня.

«В настоящий момент участники рынка рассчитывают на то, что рекордное сокращение нефтедобычи — на 9,7 млн баррелей в сутки — будет продлено до конца лета. Таким образом, инвесторы ждут снижения мирового предложения сырья, что играет в пользу роста нефтяных цен», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Отметим, что в рамках сделки основные объёмы сокращения приходятся на Россию и Саудовскую Аравию. Каждая из двух стран снижает производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки. При этом ранее в Эр-Рияде сообщили о намерении дополнительно уменьшить добычу ещё на 1 млн баррелей в день.

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Снижение производства углеводородов происходит ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, не участвующих в договоре ОПЕК+. Речь идёт о Соединённых Штатах, Норвегии, Аргентине и Канаде.

При этом наиболее активное падение нефтедобычи наблюдается именно в США. Об этом RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, недавний обвал цен на нефть привёл к убыткам сланцевых компаний, которые вынуждены массово приостанавливать работу. В результате на сегодняшний день буровая активность в стране ослабла до минимума за всё время официальных наблюдений — с 1940-х годов.

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«Предложение нефти в ряде стран сокращается по естественным причинам, прежде всего в США. В апреле и мае многие производители сланцевой нефти в Штатах уже подали заявления о банкротстве. На этом фоне к концу 2020 году добыча нефти в стране может сократиться на 3 или 4 млн баррелей в сутки», — пояснила Мильчакова.

В целом, по подсчётам Международного энергетического агентства (МЭА), в мае предложение нефти на мировом рынке должно было уменьшиться на 12 млн баррелей в сутки. Согласно оценке российского Минэнерго, в последующие месяцы общий объём сокращения добычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в день.

Также нефтяные котировки положительно реагируют на постепенное ослабление карантинных мер в ряде стран. Согласно оценке МЭА, во всём мире число людей, проживающих в условиях ограничений, снизилось в мае до 2,8 млрд по сравнению с 4 млрд в апреле.

«Пандемия коронавируса постепенно отступает во многих странах. Карантинные ограничения для экономик снимаются, что позволяет восстановить спрос на нефть», — добавила Мильчакова.

По словам опрошенных RT экспертов, сдерживающим фактором для нефтяных цен остаётся угроза роста политической напряжённости между США и Китаем. Обострение конфликта рискует ударить по товарным рынкам, так как КНР является одним из крупнейших потребителей сырья.

Вместе с тем эксперты не ожидают такого развития событий в ближайшее время. На этом фоне, по оценке Натальи Мильчаковой, в течение нескольких дней стоимость нефти может вырасти до $44 за баррель. К концу года котировки могут закрепиться в диапазоне $42—47 за баррель, считает Игорь Галактионов.

Рекордный за последние месяцы рост цен на нефть положительно сказался на динамике российской валюты. Так, на торгах среды курс доллара на Московской бирже снижался на 0,75% — до 68,2 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 76,5 рубля. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать 6 марта.

«Как ожидается, восстановление цен на нефть может смягчить негативные последствия пандемии коронавируса на российскую экономику. На этом фоне до конца июня курс доллара будет оставаться в рамках коридора 68—73 рубля, курс евро — вблизи 76—80 рублей», — заключила Мильчакова.