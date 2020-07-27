Металлическая лихорадка: мировые цены на золото обновили исторический рекорд

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию. Инвесторы опасаются второй волны COVID-19 в мире, поэтому активно скупают драгметалл в качестве наиболее надёжного средства для сбережения денег. Высокий спрос на золото эксперты также связывают с обострением отношений между США и Китаем. Угроза возобновления торговой войны двух стран способна подтолкнуть цены к новым рекордам, считают аналитики.

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото продемонстрировали рекордный рост на международных торгах. В середине дня стоимость драгоценного металла росла почти на 2% и впервые за всё время наблюдений превысила $1940 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

Отметим, что предыдущий исторический рекорд цен был установлен ещё в сентябре 2011 года. Тогда котировки золота достигали $1911 за тройскую унцию.

Во многом наблюдаемое удорожание драгметалла связано с ускорившимся распространением коронавирусной инфекции во многих странах. Об этом RT рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, традиционно во время роста неопределённости в глобальной экономике инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег.

«В период нестабильности инвесторы используют драгметалл как основной защитный актив: с начала года золото подорожало на 25%. Сейчас участников рынка беспокоит возможное начало второй волны вируса и возобновление ограничений. Новая фаза пандемии при отсутствии вакцины может усилить и без того сложную ситуацию в мировой экономике», — пояснил эксперт.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала июля число заболевших COVID-19 в мире увеличилось почти на 6 млн и в настоящий момент приближается к 16,5 млн. Согласно последней оценке Международного валютного фонда (МВФ), в результате последствий пандемии в 2020 году объём глобального ВВП может сократиться на 4,9%.

На этом фоне мировые правительства активно выделяют средства на поддержку национальных экономик. Как рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, весной страны G20 уже объявили о программах фискального стимулирования на общую сумму $10,3 трлн. Члены Евросоюза договорились о создании антикризисного фонда объёмом €750 млрд, а США намерены выделить на эти цели порядка $6 трлн.

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«В результате принятия стимулирующих мер мировой долг впервые в истории достигнет 101,5% глобального ВВП. Политика печатного станка, которую включили большинство стран, может привести к росту мировой инфляции и поэтому вынуждает инвесторов искать более защищённые активы. Золото с его двухтысячелетней историей вполне подходит на эту роль», — подчеркнул Миронюк.

Более того, спрос на драгметалл растёт в результате ухудшения отношений между США и Китаем, считают эксперты. В четверг, 23 июля, госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил о крахе системы взаимодействия между Вашингтоном и Пекином. Помимо этого, стороны обменялись требованиями по закрытию дипломатических миссий. На этом фоне инвесторы стали опасаться возобновления торговой войны, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, что торговые противоречия двух стран начались ещё в 2018 году. Тогда Дональд Трамп обвинил Китай в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары, а Пекин ввёл ответные меры. В 2019 году стороны продолжили обмениваться взаимными ограничениями, но в уже январе 2020-го достигли перемирия и подписали первую часть сделки.

Впрочем, в июле Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в продолжении торговых переговоров с Китаем, и обвинил азиатскую республику в глобальном распространении COVID-19. Помимо этого, глава Белого дома не исключил возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны КНР.

«Дональд Трамп намеренно пошёл на эскалацию конфликта. Однако усиление противостояния ведущих экономик мира означает для инвесторов очередное снижение объёмов мировой торговли и сокращение роста глобального ВВП. При таком раскладе игроки переводят деньги из рисковых активов в надёжные инструменты, включая драгметаллы», — пояснил Артём Деев.

Растущий запас

В текущих условиях специалисты высоко оценивают вероятность дальнейшего роста цен на золото в ближайшее время. По словам старшего аналитика «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталия Громадина, в течение нескольких месяцев стоимость драгметалла может достигнуть $2000.

При этом, как полагают эксперты, удорожание золота может положительно сказаться на стоимости международных резервов России. Согласно данным Центробанка, за последний год доля драгметалла в золотовалютных запасах страны выросла примерно с 13 до 23%. К началу июля соответствующий показатель превысил $130 млрд. По словам Александра Разуваева, такой объём резервов позволяет оперативно направлять достаточное количество средств на поддержку экономики.

«Значимые золотовалютные резервы выступают одним из факторов прочности государства. Эти средства при необходимости могут расходоваться на погашение внешнего долга или покрытие дефицита бюджета», — пояснил эксперт.

По оценке ЦБ, на сегодняшний день общий объём золотовалютных запасов страны оценивается в $570 млрд. При этом, согласно прогнозу Евгения Миронюка, удорожание золота до $2000 за тройскую унцию может привести к увеличению российских резервов почти на $12 млрд.