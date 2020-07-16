Себе дороже: чем обострение торговой войны с Китаем может угрожать экономике США

В четверг, 16 июля, торги на китайском фондовом рынке закрылись резким падением биржевых котировок. Таким образом инвесторы отреагировали на очередной виток противоречий между Пекином и Вашингтоном. Ранее США объявили о визовых ограничениях для сотрудников китайских технологических компаний, а Дональд Трамп сообщил, что он не заинтересован в торговых переговорах с КНР. По мнению экспертов, в случае возобновления тарифной войны азиатская республика может ввести ответные санкции, а также ослабить курс юаня для обхода пошлин Штатов. При этом дальнейшее обострение конфликта вынудит Пекин начать распродажу американского госдолга, что может ударить по финансовой стабильности США, считают аналитики.

В четверг, 16 июля, торги на фондовом рынке Китая закрылись резким падением котировок. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite упал сразу на 4,5% — до 3210 пунктов, а индикатор Шэньчжэньской площадки рухнул на 5,2% — до 2144 пунктов.

Инвесторы негативно отреагировали на очередное обострение отношений между США и КНР. Так, накануне госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил в Twitter о введении визовых ограничений для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к «нарушению прав человека». В результате игроки фондового рынка начали массово распродавать рисковые активы, в том числе и ценные бумаги Китая.

«Дональд Трамп подписал закон «Об автономии Гонконга», предполагающий введение санкций в отношении китайских компаний и лиц, которые якобы оказывали давление на граждан Гонконга. Этот документ также вызвал панику среди инвесторов, которые опасаются, что Пекин начнёт вводить ответные меры, и спешно выводят средства из рисковых активов», — рассказал в беседе с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Помимо этого, в среду, 15 июля, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил о намерении властей США в течение нескольких недель принять меры в отношении китайского приложения TikTok и соцсети WeChat, которые якобы используются Пекином для получения личных данных американцев. Как отметил чиновник, в настоящий момент представители администрации «оценивают риски для национальной безопасности» страны, пишет ТАСС.

Одновременно президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что не заинтересован в продолжении торговых переговоров с Китаем, и обвинил азиатскую республику в глобальном распространении COVID-19. Отметим, что ранее глава Белого дома не исключил возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны КНР.

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Напомним, что торговое противостояние КНР и США началось ещё в 2018 году. Тогда Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры.

Вслед за чередой переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям тарифного соглашения и с сентября установили новые взаимные ограничения. Впрочем, после этого стороны вновь вернулись к обсуждению перемирия и 15 января 2020-го подписали первую часть торговой сделки.

«Сейчас Трамп идёт на эскалацию конфликта в большей степени для повышения своего рейтинга перед предстоящими выборами. Он хочет показать избирателям, что предпринимает реальные шаги для восстановления экономики США на фоне пандемии. Для этого он использует конфликт с Китаем, вводя очередной пакет санкций, которые бьют в том числе и по американским секторам экономики», — пояснил RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Ответный удар

Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский, в ответ на действия США Пекин может ввести зеркальные санкции и, в частности, запретить въезд на территорию КНР для представителей ряда американских организаций. По мнению эксперта, в первую очередь под действия ограничений рискуют попасть компании технологического сектора Штатов.

«Во второй половине 2020 года ожидается сильный подъём высокотехнологичного производства в связи с глобальным внедрением инфраструктуры 5G и сопутствующих устройств. Китай и США хотят получить первенство на рынке, поэтому накладывают санкции, прикрываясь политическими проблемами. В итоге государства вновь вступают в фазу острой торговой войны», — отметил эксперт.

Более того, в случае обострения конфликта и повышения Вашингтоном пошлин на импорт китайских товаров финансовые власти КНР могут вновь прибегнуть к ослаблению национальной валюты, считает Илья Запорожский. Так, низкий курс юаня делает китайские товары дешевле для американских покупателей, что позволяет Пекину нивелировать эффект от американских пошлин и успешно обходить санкции Штатов.

«В конце мая Народный банк Китая уже снижал курс юаня до минимума за последние 12 лет, тем самым показав Белому дому свою готовность оперативно принимать меры для защиты национальных интересов в условиях пандемии. Нынешний курс китайской валюты позволяет выгодно поставлять товары на американский рынок и тем самым смягчать негативный эффект от ограничений со стороны США. Но в случае закручивания гаек китайский регулятор может понизить курс ещё сильнее», — пояснил аналитик.

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Также в качестве одной из ответных мер на действия Соединённых Штатов руководство Китая может ограничить поставки американского продовольствия в КНР. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил аналитик Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. По его словам, в июне китайские власти уже потребовали от государственных компаний приостановить закупки соевых бобов и свинины из США.

«Даже одно только заявление Пекина о поиске альтернативных поставщиков продовольствия вызвало панику на американском сельскохозяйственном рынке. Для США китайский пищевой рынок является одним из ключевых, а на фоне пандемии потеря такой крупной площадки сбыта может серьёзно пошатнуть стабильность аграрного сектора Штатов», — полагает Волчков.

По его словам, одновременно КНР может начать распродажу американского госдолга. Для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Штатов. При этом одним из крупнейших держателей трежерис является именно Китай.

По последним данным Минфина Штатов, в апреле Пекин владел долговыми бумагами США на сумму $1,07 трлн. Как полагают эксперты, отказ КНР от инвестиций в американский госдолг может спровоцировать цепную реакцию на финансовом рынке и привести к массовым распродажам трежерис другими инвесторами.

«Вложения Китая в американские гособлигации являются одним из действенных рычагов давления на США. Поэтому Пекин решится на массовую распродажу бумаг только в случае серьёзной угрозы для своей экономики. Между тем даже небольшой объём продаж может создать сильную панику среди инвесторов», — заключил эксперт.