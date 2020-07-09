Долговой разгон: почему дефицит бюджета США вырос более чем в 100 раз

В июне дефицит федерального бюджета США составил $863 млрд, что почти в 100 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. Растущая нехватка денег в американской казне связана с рекордными тратами правительства Штатов на ликвидацию последствий коронавируса. Как отмечают эксперты, политика огромных денежных вливаний в экономику уже спровоцировала резкое увеличение государственного долга. При этом высокий объём задолженности оказывает дополнительное давление на бюджет и представляет риски для финансовой системы страны, считают аналитики.

В июне 2020 года дефицит бюджета США составил $863 млрд по сравнению с $8 млрд за аналогичный период 2019-го. Об этом говорится в докладе бюджетного управления конгресса Штатов.

Таким образом, за год нехватка средств в американской казне выросла более чем в 100 раз.

В целом за первые девять месяцев 2020 финансового года (завершится 30 сентября) расходы федерального бюджета превысили доходы на $2,7 трлн. Относительно прошлогодних показателей поступления в казну сократились на 13%, в то время как траты выросли на 49%.

Резкое увеличение бюджетного дефицита аналитики объясняют растущими расходами американских властей на ликвидацию последствий пандемии COVID-19. На сегодняшний день США остаются лидером по числу заражённых коронавирусом. При этом введённые весной карантинные ограничения спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытие предприятий.

Для поддержки экономики правительство Штатов уже выделило порядка $3 трлн. Вместе с тем соответствующая сумма ещё может увеличиться как минимум в два раза. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В рамках борьбы с пандемией США пошли на масштабные меры по фискальному стимулированию. На эти цели Вашингтон планирует потратить более $6 трлн, или четверть всего ВВП страны. Это самая крупная программа помощи в истории Штатов», — отметил эксперт.

По оценке Национального бюро экономических исследований США, в результате вспышки COVID-19 уже в феврале 2020 года в Штатах официально началась рецессия. Таким образом, завершился самый длительный в истории период роста американской экономики, который продолжался десять с половиной лет.

Согласно данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в I квартале 2020 года ВВП страны сократился на 5% в годовом выражении. При этом уже во II квартале показатель может обвалиться на 35,5%. Соответствующие подсчёты сделали специалисты Федерального резервного банка Атланты.

Как отметил в беседе с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, на сегодняшний день ряд карантинных ограничений по-прежнему продолжают действовать в США. На этом фоне доходы американского бюджета продолжат снижаться в ближайшее время, в результате чего дефицит может дополнительно вырасти, считает эксперт.

«В июне денежные поступления в казну сократились примерно 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до $242 млрд. Если снижение налоговых отчислений со стороны бизнеса продолжится, то к концу текущего года дефицит бюджета США может достигнуть 15% ВВП, или $4 трлн», — прогнозирует Дадашев.

Отметим, что в последний раз бюджетный дефицит Штатов превышал отметку 15% ещё в 1945 году. Об этом говорится в материалах Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Долговая зависимость

Для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита, но в то же время такая политика угрожает чрезмерным разрастанием долговой нагрузки на экономику страны. Об этом RT рассказал эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Арсений Бежин.

«Растущий дефицит финансируется исключительно за счёт повышения планки госдолга США. С начала 2020 года показатель вырос почти на $3 трлн и достиг $26 трлн, хотя ранее задолженность правительства росла темпами не более $1,5 трлн в год. Если администрация Трампа продолжит накачивать экономику кредитными средствами, то в последующие месяцы госдолг продолжит бить рекорды, а по итогам года рискует достичь $30 трлн», — отметил Бежин.

В дальнейшем рост государственного долга только увеличит нагрузку на бюджет страны. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик информационного-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Уже сейчас госдолг создаёт гигантское давление на экономику, изымая всё новые ресурсы из бюджета на своё обслуживание и текущие погашения. Таким образом, госдолг растёт практически пропорционально росту дефицита бюджета», — объяснил эксперт.

Примечательно, что для помощи казне и экономике в целом в марте Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме самостоятельно скупать трежерис на фондовом рынке. Менее чем за пять месяцев объём казначейских облигаций на балансе ФРС вырос с $4,2 трлн до $7 трлн.

Политика ФРС по выпуску новых долларов и выкупу государственных облигаций должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время действия Федрезерва представляют риски для финансовой стабильности страны.

«Политика ФРС США действительно может обеспечить определённый рост ВВП. Но в долгосрочной перспективе большой объём денежной массы может сопровождаться ускорением инфляции и ослаблением доллара. С учётом внешних шоков и начала второй волны коронавируса может возникнуть следующая зависимость: чем больше долларовой ликвидности будет находиться в системе, тем меньше будет стоить американская валюта», — заключил Арсений Бежин.