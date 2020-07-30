Цена пандемии: с чем связано рекордное за два года ослабление доллара США

Курс доллара на международных торгах опустился до минимума за последние два года. Инвесторы негативно оценивают перспективы экономики Соединённых Штатов на фоне пандемии коронавируса. Рекордное удешевление американской валюты эксперты также связывают с политикой ФРС США. Действия Федрезерва по стимулированию экономической активности сделали невыгодными вложения в долговые бумаги страны. В результате инвесторы начинают переводить свои деньги в золото и активы развивающихся рынков. Такое положение дел может позитивно сказаться и на динамике рубля, считают экономисты.

В среду, 29 июля, курс доллара США к основным валютам обновил двухлетний минимум. Соответствующий индекс DXY впервые с июня 2018 года опустился до отметки 93,4 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на международной бирже ICE.

Опрошенные RT аналитики связывают глобальное ослабление доллара с негативными последствиями пандемии коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день США остаются лидером по числу инфицированных COVID-19: за всё время специалисты выявили более 4,3 млн случаев заражения в стране.

На фоне распространения болезни власти Соединённых Штатов обсуждают возможность введения новых карантинных ограничений, что может заметно усилить нагрузку на американский бюджет. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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С начала пандемии правительство США уже выделило $3 трлн на поддержку экономики. Между тем соответствующая сумма может вырасти как минимум в два раза, что станет самой крупной программой помощи в истории страны, отметил Деев.

«Очередной масштабный пакет антикризисных мер настораживает инвесторов, поскольку они понимают, что денежные вливания будут создавать дополнительную нагрузку на доллар. При этом игроки не уверены, что заливание экономики деньгами будет способствовать её быстрому восстановлению», — пояснил эксперт.

По оценке Национального бюро экономических исследований США, в феврале 2020 года в стране официально началась рецессия. Так, завершился самый длительный в истории период роста экономики Штатов, который продолжался десять с половиной лет.

Согласно данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в I квартале 2020 года ВВП страны сократился на 5% в годовом выражении. При этом в II квартале показатель обвалился примерно на 34,3%. Соответствующие подсчёты сделали специалисты Федерального резервного банка Атланты.

AFP

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Помимо этого, рекордное удешевление доллара эксперты объясняют действиями ФРС США. С начала 2020 года для поддержки экономики Федрезерв снизил свою процентную ставку с 1,5—1,7% до 0—0,25% годовых. Традиционно такая политика приводит к удешевлению кредитов, а также стимулирует деловую и потребительскую активность.

В то же время снижение ставки делает менее прибыльными вложения в государственные ценные бумаги Штатов. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По данным Минфина США, за последний год доходность госбумаг США с десятилетним сроком погашения упала с 2 до 0,57% годовых. В результате инвесторы стали выводить деньги из долговых облигаций страны и тем самым оказали давление на доллар, считает Иосуб.

«Зачастую инвесторы скупали доллары для того, чтобы затем их потратить на покупку гособлигаций. Однако сейчас держатели долговых бумаг фактически ничего не зарабатывают, а лишь выступают спонсорами для американской экономики, поэтому спрос на доллары США и падает», — объяснил аналитик.

Более того, доверие инвесторов к доллару снижается и на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Пекином. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в глобальном распространении COVID-19 и сообщил, что не заинтересован в продолжении торговых переговоров с азиатской республикой. При этом американский госсекретарь Майк Помпео заявил о крахе системы взаимодействия между КНР и Соединёнными Штатами, после чего стороны обменялись требованиями по закрытию дипломатических миссий.

«Новый виток напряжённости был негативно воспринят инвесторами. Вкупе с нестабильной эпидемиологической ситуацией в США и медленными темпами восстановления экономики доходность игроков от вложений в ценные бумаги Штатов падает. Не желая терять прибыль, они перекладывают средства в золото и другие драгметаллы, а также в активы развивающихся стран», — отметил Бахтин.

Факторы поддержки

Как полагает Артём Деев, в текущих условиях курс доллара по отношению к основным валютам может продолжить снижение в ближайшее время. При этом текущее положение дел способно позитивно сказаться на динамике рубля, считает эксперт.

«Помимо этого, в пользу рубля сейчас играют низкая долговая нагрузка и достаточно привлекательные процентные ставки в России. В результате, скорее всего, до конца лета доллар можно будет приобрести за 71,5—72 рубля», — добавил Деев.

В долгосрочной перспективе курс доллара относительно рубля будет зависеть и от динамики нефтяных цен. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его словам, в результате действия соглашения ОПЕК+ до конца года стоимость нефти марки Brent может вырасти с текущих $44 до $55 за баррель.

«На доллар продолжает давить соглашение членов ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Участники картеля уже снизили добычу на 6—10%, что в значительной мере повысило цену на сырьё. В то же время высокая стоимость энергоресурсов при отсутствии значимых санкционных рисков задаёт долгосрочный тренд для укрепления рубля», — заключил эксперт.