Территория распространения: почему США устанавливают антирекорды по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в США коронавирусом COVID-19 заразились более 70 тыс. человек, сообщают американские СМИ. Это самый большой суточный прирост заразившихся с начала пандемии в стране. В больницах ряда крупных городов число коек в используемых отделениях интенсивной терапии увеличилось на 88%. Власти некоторых штатов заявили о возможном возращении к жёстким ограничительным мерам. По мнению экспертов, к новому росту заболеваемости в США привело преждевременное ослабление карантинных мер.

США третий день подряд обновляют антирекорд по количеству новых заболеваний коронавирусом, преодолев, согласно подсчётам телеканала NBC, отметку в 70 тыс. заболевших в сутки. Резкий рост заболеваемости зафиксирован в штатах Аляска, Айдахо, Айова, Луизиана, Монтана, Огайо, Юта и Висконсин.

Но основной всплеск заболеваний, по данным журналистов, пришёлся на штаты «Солнечного пояса» — Калифорнию, Флориду, Техас и Джорджию.

К примеру, 10 июля в Калифорнии за один день было выявлено 7,8 тыс. заболевших. Так, в одной из наиболее известных тюрем Сан-Квентин в результате проверки коронавирус был выявлен почти у половины из 3,3 тыс. заключённых.

В надежде остановить распространение болезни власти штата заявили, что намерены досрочно выпустить из тюрем до 8 тыс. заключённых.

В штате Флорида более двух десятков медицинских учреждений заявили, что мест в больницах практически не осталось, число коек в используемых отделениях интенсивной терапии увеличилось на 88%.

В Орландо — самом крупном внутреннем городе полуострова Флорида — более 20 тыс. человек подписали петицию против открытия знаменитого парка развлечений Диснейленд из-за опасений, что это приведёт к ещё большему росту заболеваемости.

По данным Reuters, 9 июля в штате Флорида были зафиксированы рекордные за сутки 120 смертельных случаев, к которым 10 июля прибавились ещё 93. По состоянию на 10 июля было зафиксировано 11,5 тыс. новых случаев заражения. И, по словам заведующего отделением интенсивной терапии Мемориальной больницы Джексона в Майами, ситуация в штате продолжает ухудшаться.

В тоже время в другой «горячей точке» — Техасе — губернатор Грег Эббот заявил, что если после введения масочного режима динамика заболеваемости в ближайшее время не изменится, штату придётся возвращаться к более строгим ограничениям.

«Если мы не примем самые оптимальные меры, многие предприятия могут закрыться», — заявил губернатор-республиканец местному каналу KLBK-TV.

С таким заявлением Эббот выступил после того, как в штате за день были зафиксированы 95 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией.

В свою очередь, штат Джорджия тоже побил «рекорд» — 10 июля здесь было зафиксировано 4,5 тыс. новых случаев заболевания за один день.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся в Соединенных Штатах достигло 3,2 млн человек, умерли 134 тыс. человек.

По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, поспешное снятие ограничительных мер привело к новому рекордному росту заболевших в США.

«Лето — период активного отдыха и общения. Поспешное ослабление ограничительных мер привело к тому, что сейчас в Америке наблюдается рост заболеваемости. Граждане США подобные меры воспринимают очень негативно и не соблюдают их», — отметил политолог.

Сидоров добавил, что на рост заболеваемости влияют и продолжающиеся в США протесты, а также массовые мероприятия, которые касаются выборов как в федеральные органы власти, так и в местные.

«Подобные собрания влекут за собой общение и, соответственно, создают благоприятную среду для распространения вируса», — пояснил эксперт.

Возвращение к карантинам

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 12,1 млн, более 555 тыс. человек умерли.

В своём отчёте от 10 июля ВОЗ зафиксировала рекордный рост новых случаев заболевания за сутки не только в США, но также в Бразилии (67,9 тыс. человек), в Индии (26,5 тыс. человек) и Южной Африке (13,6 тыс. человек).

Больница в Лос-Анджелесе

Reuters

© Lucy Nicholson

Некоторые страны, фиксируя новые вспышки заболевания, возвращаются к режиму санитарных ограничений. Например, карантинные меры сроком на шесть недель были введены в Австралии — власти закрыли границу между штатами Виктория, где расположен город Мельбурн, и штатом Новый Южный Уэльс.

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Ограничительные меры также были введены в некоторых регионах Испании и Италии. В Израиле власти приняли решение вновь закрыть бары, клубы, спортзалы, бассейны и отменить культурно-массовые мероприятия.

Тем временем в России заболеваемость COVID-19 медленно, но идёт на спад. По состоянию на 11 июля в 83 регионах России было выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне было зафиксировано 6653 случая.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 720 547 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 497 446 человек (69,04%), тогда как от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 11 205 пациентов (1,56%).

Неправильное открытие

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о том, что не будет повторно «закрывать» страну в случае роста заболеваемости. Первый раз он сказал об этом в конце мая, когда некоторые штаты начали отменять ведённые ранее ограничительные меры.

Свою позицию он вновь озвучил 17 июня, после того как в 14 штатах был зафиксирован резкий рост новых инфицированных.

Доктор Энтони Фаучи и президент США Дональд Трамп

© MANDEL NGAN / AFP

В свою очередь, главный эпидемиолог страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи во время слушаний в сенате 30 июня заявил, что темпы распространения коронавируса в Америке могут достичь 100 тыс. случаев в день.

В беседе с изданием The Hill 7 июля главный эпидемиолог страны заявил, что процесс снятия ограничений нужно остановить.

«Я считаю, вместо того, чтобы возвращаться к полноценному карантину, штатам нужно приостановить процесс снятия ограничений, оценить, какие действия дали плохой результат, и попытаться исправить ситуацию», — сказал Энтони Фаучи в интервью редактору The Hill Стиву Клемонсу.

Кроме того учёный посетовал на экстремальное отношение к ограничительным мерам многих американцев, которые демонстративно их игнорировали.

«Некоторые губернаторы и мэры всё сделали абсолютно правильно. Но многие граждане сказали: «Знаете что, либо меня запрут дома насильно, либо я дам себе волю», — сказал Фаучи.

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Директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что новые вспышки заболеваемости происходят в штатах, которые ранее не были серьёзно затронуты данной эпидемией.

«В таких штатах, как Техас, Флорида, Калифорния ранее вводились ограничительные меры, но вскоре местные власти стали их отменять. Если бы эти меры снимались постепенно и не так скоро, то эпидемиологическая ситуация была бы значительно лучше», — считает эксперт.

Юрий Рогулёв добавил, что распространению коронавируса также поспособствовала децентрализованная система здравоохранения в США, внутри которой царит несогласованность и отсутствие координации в принятии решений.

«Вся система здравоохранения курируется местными властями штатов. Федеральное правительство в подобных ситуациях может лишь выделять дополнительные средства, пособия для населения и бизнеса. Трамп ранее воспользовался оборонным законом, чтобы быстро развернуть производство медицинской техники, аппаратов ИВЛ, однако этих мер было недостаточно, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Андрей Сидоров считает, что если эпидемиологический взрыв продолжится, то этой ситуацией обязательно воспользуются противники Трампа из Демпартии США, которые обвинят президента в неспособности принять эффективные меры для борьбы с эпидемией.

«Конечно, самого Трампа сейчас больше интересует не борьба с коронавирусом, а состояние американской экономики, количество рабочих мест, возвращение мелкого и среднего бизнеса к нормальным условиям деятельности», — рассказал политолог RT.

Но американскому президенту сейчас важнее удержать тренд на увеличение занятости населения, особенно в условиях подорванной пандемией экономики, добавил Андрей Сидоров.

«Если Трампу это сделать не удастся, то все его другие шаги будут использованы оппонентами против него и представлены как неэффективные», — заключил эксперт.