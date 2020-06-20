Космические обещания: зачем Трамп заявил о возможности рассекретить сведения об НЛО в Розуэлле

Дональд Трамп заявил, что знает «много интересного» о крушении неопознанного летального аппарата в городе Розуэлл в 1947 году. Глава Белого дома также не исключил, что информация об этом происшествии может стать достоянием общественности. Трамп — далеко не первый представитель американского истеблишмента, который обещает рассекретить данные об НЛО. Эксперты отмечают, что подобные «сенсационные» темы политики в Соединённых Штатах поднимают перед выборами: ранее в ходе своих президентских кампаний об этом говорили Хиллари Клинтон, Берни Сандерс и Джимми Картер.

Президент США заявил, что знает «много интересного» о крушении неопознанного летающего объекта в городе Розуэлл в 1947 году. В ходе интервью, которое он дал своему сыну Дональду Трампу — младшему в преддверии Дня отца, американский лидер также не исключил, что информация об этом легендарном происшествии может быть рассекречена.

Завершая беседу, Трамп-младший спросил, не намерен ли глава Белого дома когда-нибудь разгласить дополнительные сведения о Розуэлле «и дать понять, что же происходит на самом деле».

«Не буду обсуждать с тобой то, что я об этом знаю, но это очень интересно», — ответил президент США.

Что же касается возможного обнародования информации об инциденте, Трамп заявил, что ему «надо будет над этим подумать».

Президентские обещания

Стоит отметить, что Дональд Трамп — далеко не первый американский политик, пообещавший в предвыборный период рассекретить информацию об НЛО. В ходе кампании 2016 года со схожим заявлением выступила главный соперник Трампа — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В ходе интервью на программе Джимми Киммела ей был задан схожий вопрос об НЛО. Отвечая на него, бывшая первая леди уточнила, что «теперь это называется по-другому».

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«Это неопознанные воздушные феномены, НВФ, такова новая номекнлатура», — рассказала Клинтон.

Тогда же политик заявила, что, в случае если она одержит победу на выборах, вся информация о таких феноменах будет рассекречена, если это не затронет сферу нацбезопасности.

Аналогичное обещание в 2019-м давал ещё один кандидат от Демократической партии — сенатор-социалист Берни Сандерс. В интервью телеведущему Джо Рогану он отметил, что если возглавит государство, то обязательно рассекретит документы об НЛО, так как об этом постоянно спрашивает его супруга.

Напомним также, что в ходе кампании 1976 года будущий 39-й президент Джимми Картер не стеснялся говорить о том, что в 1969 году он сам стал свидетелем появления НЛО в штате Джорджия и даже обращался в уфологическую организацию NICAP с показаниями.

Историческое происшествие

Инцидент в городке Розуэлл в штате Нью-Мексико, о котором говорил Дональд Трамп в своём интервью, стал знаковым для мировой уфологии. 14 июня 1947 неподалёку от этого населённого пункта в грозовую ночь потерпел крушение неопознанный объект, обломки которого обнаружил местный фермер. Найденные фрагменты впоследствии изъяли американские военные.

8 июля 1947 года целый ряд региональных газет на первых полосах сообщили, что «ВВС захватили под Розуэллом летающую тарелку», ссылаясь на пресс-релиз, подготовленный офицером базы Военно-воздушных сил.

Майор ВВС США Джесси Марсел демонстрирует журналистам обломки метеозонда «Могул»

Gettyimages.ru

© Universal History Archive

Впрочем, уже на следующий день генерал ВВС Роджер Рэйми опроверг эту информацию. По его словам, таинственный объект был ничем иным, как метеозондом, который использовался в рамках секретной программы «Могул».

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Некоторое время спустя фермер также подтвердил официальную версию, но отказался давать какие-либо дополнительные комментарии. Резонансный инцидент вскоре был забыт.

В 1978 году американский уфолог и учёный-физик Стэнтон Фридман опубликовал интервью с участником тех событий майором ВВС США Джесси Марселем, который рассказал ему, что американская армия скрыла от общественности обнаружение инопланетного космического корабля и находившихся на нём пришельцев.

Интервью вновь пробудило в широких массах интерес к наблюдениям за НЛО, а инцидент в Розуэлле стал одним из центральных элементов американской поп-культуры — о нём было написано несколько книг, снят ряд документальных и художественных фильмов и телесериалов.

Сам городок превратился в туристическую Мекку для уфологов со всего света, там регулярно проводятся разнообразные тематические съезды и фестивали.

«В поисках ответов»

Тема НЛО снова вернулась на страницы американских СМИ в декабре 2017 года. Тогда ряд изданий, в том числе, например, The New York Times, Politico, Time, Newsweek, сообщили о программе Пентагона, которая в том числе занималась изучением НЛО. Также широко были растиражированы видеоматериалы, которые якобы демонстрировали преследование неопознанных летательных аппаратов лётчиками авиации ВМС США.

В американском военном ведомстве тогда подтвердили наличие Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP), которая существовала с 2007 по 2012 год. В её рамках на изучение неопознанных летающих объектов и неустановленных атмосферных явлений было потрачено $22 млн.

В 2019 году в американских СМИ появились новые подробности об этой программе, а военные лётчики подтвердили своё участие в описываемых событиях. Интерес СМИ к теме НЛО увеличился настолько, что журналисты обратились за разъяснениями непосредственно к Дональду Трампу.

В ответ на вопрос о возросшем количестве свидетельств пилотов ВМС США о встречах с неопознанными летающими объектами президент рассказал, что его проинформировали о якобы имевших место случаях наблюдения за НЛО.

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«Я видел материалы, читал и слышал об этом. У меня даже была одна очень короткая встреча по данному вопросу. Люди утверждают, что видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — сказал Трамп в интервью каналу ABC News в июне 2019 года.

Между тем, в конце апреля 2020-го Пентагон опубликовал три видеозаписи Военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых запетчатлены «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные».

В ведомстве напомнили, что данные оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». Теперь же военные решили обнародовать кадры, чтобы доказать их подлинность.

Ролики также прокомментировал Дональд Трамп, отметив необычный характер событий на записях, опубликованных Пентагоном.

«Мне просто интересно, настоящее ли оно. Потрясное видео», — сказал президент агентству Reuters.

Аналитики, в свою очередь, отмечают, что американский лидер обозначил свой интерес к столь нетривиальной теме далеко не случайно.

Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT предположил, что с помощью подобных заявлений Трамп пытается отвлечь внимание от непростой ситуации перед грядущими выборами.

«В стране сложилась достаточно напряжённая обстановка, поэтому он считает, что любая возможность переломить негативный для него тренд должна быть использована. Трамп будет спекулировать на подобных «сенсациях» только для того, чтобы не допустить сокращения его электоральных перспектив», — пояснил Брутер.

Политолог Александр Асафов придерживается аналогичной точки зрения. В разговоре с RT отметил, что при нынешней ситуации в США Трамп будет искать любые поводы для того, чтобы отвлечь от неё внимание граждан.

«Дело в том, что у Трампа сейчас сложная политическая ситуация. Это связано как с экономическими последствиями пандемии коронавируса — прежде всего безработицей, так и существующими трудностями в борьбе с его политическими оппонентами внутри страны», — говорит эксперт.

Действующий глава Белого дома стремится создать повестку, которая отвлечёт людей от реальных проблем, считает Асафов. По его словам, так Трамп рассчитывает повысить свои шансы на переизбрание. Такие же цели преследуют и американские СМИ, которые начали публиковать на первых полосах материалы о феномене НЛО, констатирует политолог.

«The New York Times и The Washington Post пытались создать новую повестку для американского общества, поскольку внутренняя ситуация в США выходит из-под контроля. Сейчас любая тема, которая интересна и увлекает общество, будет использоваться для этих целей», — говорит Асафов.