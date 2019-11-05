Внеземная оборона: зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО

Представители исследовательского центра Сухопутных войск сообщили, что в кооперации с компанией To The Stars Academy (TTSA) изучают различные «метаматериалы», которые могут пригодиться в оборонной сфере. При этом TTSA получила известность в 2017 году как организация, занимающаяся исследованием НЛО. Эксперты считают, что американские военные нашли новую статью для расходования военного бюджета и новую легенду для прикрытия разработок секретных видов оружия.

Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил, что участвует в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy (TTSA, «Академия «К звёздам»), которую американские СМИ характеризуют как организацию, занимающуюся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений.

При этом именно представители СВ Соединённых Штатов стали инициаторами совместного проекта. Согласно контракту, заключённому между TTSA и исследовательским центром в октябре, американские военные заинтересованы в исследованиях, в частности, в таких экзотических областях, как активный оптический камуфляж, снижение инерционной массы объектов и средства связи на основе принципов квантовой физики.

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Кроме того, правительство проявляет интерес к проекту компании To The Stars под названием ADAM, задачей которого является сбор и анализ данных о метаматериалах. Официальный представитель Центра по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск США Дуглас Халлоу назвал его «глобальной сетью для сбора и изучения новых материалов».

При этом стоит отметить, что, по утверждению TTSA, часть из этих новых экзотических метаматериалов якобы была получена специалистами компании в ходе исследования различных неопознанных летательных объектов — это намёк на их внеземное происхождение. Однако представителей СВ Соединённых Штатов такие заявления TTSA не смущают.

«Если материалы, изучаемые в рамках проекта ADAM, пройдут научную экспертизу и компания TTSA сможет обосновать целесообразность их применения в военных целях, будет иметь смысл изучить их более детально», — приводит слова Халлоу издание Vice.

Представитель армейского исследовательского центра добавил, что, по мнению американских властей, «важнейшие технологии или потенциал, которые Сухопутные войска исследуют в сотрудничестве с компанией, несомненно, находятся на грани достижимого», но в то же время эти исследования не сопряжены с серьёзными затратами.

Новое слово в уфологии

Организация To The Stars Academy впервые оказалась в центре внимания американских СМИ в 2017 году. Основанная бывшим вокалистом популярной рок-группы Blink-182 Томом Делонгом, TTSA обещала стать ведущей уфологической организацией и одновременно посредником между американскими правительственными источниками и гражданами, желающими знать правду о феномене НЛО.

В декабре 2017 года организация передала ведущим американским газетам видеозапись, на которой самолёт ВМС США F/A-18 Super Hornet якобы преследует неопознанный летательный аппарат неизвестной конфигурации, двигающийся на огромной скорости.

Согласно заявлению организации, эта видеозапись наряду с другими материалами была получена от бывших участников Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (AATIP), которую с 2007 по 2012 год финансировал Пентагон. В рамках проекта на изучение неопознанных летающих объектов и неустановленных атмосферных явлений было потрачено $22 млн.

С публикацией этих видеоматериалов, предоставленных организацией эксцентричного музыканта, вопрос о происхождении феномена НЛО снова вернулся на первые полосы авторитетных американских изданий.

Также TTSA утверждала, что в её распоряжении имеются и некоторые необычные сплавы, которые она собирается исследовать совместно с американскими военными.

При этом сами участники TTSA предпочитают не называть себя уфологами.

«Никто в нашей компании не считает себя уфологом и не причисляет себя к этой культуре. В действительности большинство из нас прежде работали в американских государственных структурах (как оборонных, так и разведывательных), и наш патриотический долг — сотрудничать с властями, если они сочтут нашу работу полезной для укрепления национальной безопасности и защиты граждан», — подчеркнул в интервью журналу Vice Луис Элизондо, бывший сотрудник Пентагона, а ныне директор управления международной безопасности и специальных программ TTSA.

Бюджетные исследования

Политолог Александр Асафов в беседе с RT отметил, что взаимодействие американских военных с различными странными организациями длится не один год.

«Бюджет Пентагона достаточно большой, и его нужно тратить. Исследования потусторонних или внеземных сил вполне подходят для списания дополнительных средств», — пояснил эксперт.

Пентагон

AFP

© Saul Loeb

По словам Асафова, американское правительство всегда действует рационально: дело в таких случаях касается либо денег, либо получения пользы несколько иными методами, чем те, которые публикуются в заявлениях и прочих материалах.

«Безусловно, это не только прикрытие для реальных военных исследовательских программ, но ещё и работа с собственным электоратом, с гражданами Америки. Мы помним, как шутка в Facebook насчёт штурма знаменитой Зоны 51 (военной базы, где якобы хранятся тела пришельцев) вызвала большой переполох. Чтобы контролировать людей, в том числе и с экзотическими интересами, нужны свои агенты, лидеры мнений вроде Тома Делонга и его организации», — пояснил политолог.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что подобные публичные заявления со стороны американской армии говорят о том, что она рассчитывает в ближайшее время получить новые технологии, для которых нужна своя легенда.

«Новая волна интереса к НЛО и участию военных может быть прикрытием для каких-либо реальных военных исследовательских программ. Много лет тема НЛО служила прикрытием для тех экспериментов, которые проводились в Зоне 51, где разрабатывался проект перспективного бомбардировщика «Аврора», а также испытывались самолёты, изготовленные с применением стелс-технологий. Можно предположить, что и теперь будут проводиться различные исследования и испытания новых видов техники, а истории про НЛО и экзотические материалы послужат им прикрытием», — заключил эксперт.