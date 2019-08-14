«Доказательств существования НЛО нет»: астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах

Климатические изменения — это естественный процесс, без которого невозможно создание цивилизации планетарного масштаба. Об этом в интервью RTД заявил американский писатель, профессор астрофизики Рочестерского университета Адам Франк. По его мнению, проблема изменения климата может быть тем самым «великим фильтром», который мешает земной цивилизации выйти на новый уровень. Учёный также предположил, что человечеству рано или поздно придётся решать проблему стремительного демографического роста. Кроме того, Франк считает, что «доказательств существования НЛО нет», но если на других планетах Вселенной есть жизнь, вероятнее всего, её основа — углерод.

— В своей последней книге под названием «Свет звёзд» вы пишете, что существуют миллионы внеземных цивилизаций. Почему же мы их не видим?

— Внеземные цивилизации значительно удалены от нас, и, чтобы их обнаружить, требуется масштабный поиск.

— Дуглас Вакоч, президент организации METI, которая отправляет послания внеземным цивилизациям, утверждает, что инопланетяне могут опасаться идти на контакт.

— Логика в этом есть. На этот счёт высказывался и Стивен Хокинг. Мы почему-то склонны представлять себе продвинутые цивилизации, возраст которых превышает возраст человечества, и приписывать им заведомо мирные намерения. Но такие гипотезы безосновательны. К отправке посланий внеземным цивилизациям стоит подходить с большей осторожностью. Не исключено, что среди звёзд затаились недоброжелатели.

К отправке посланий внеземным цивилизациям стоит подходить с осторожностью

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— Но и для них соображения безопасности могут быть важны? Ведь есть так называемая «теория тёмного леса», согласно которой сверхразвитая цивилизация будет стремиться скрыть своё существование, чтобы её не уничтожила другая, более продвинутая.

—«Теория тёмного леса» очень любопытна. Такое название она получила по произведению одного китайского фантаста (популярный современный писатель в жанре научной фантастики Лю Цысинь. — RT). При отправке посланий не мешает быть осторожнее. Не стоит проецировать на другие цивилизации собственные представления о нравственности, нормах поведения, безопасности и так далее. При этом можно искать непреднамеренные сигналы извне. Кстати, гипотетические внешние наблюдатели могут обнаружить нас по таким же сигналам с большого расстояния.

— Звучат заявления, что инопланетяне не просто существуют, но и посещают Землю.

— Если речь идёт об НЛО как о тарелочке с подсветкой, то это нелепо. Подобные сообщения появляются либо из-за некачественных наблюдений, либо человек принимает за НЛО отсоединившуюся ступень ракеты или какое-то атмосферное явление. Доказательств существования НЛО нет. Это антинаучно.

— Парадокс Ферми об отсутствии видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций отчасти объясняется гипотезой о «великом фильтре», некой катастрофе вроде ядерной войны или изменения климата, которая помешала развитию разумных цивилизаций. Как бы вы оценили шансы человечества пережить такое событие? Или, возможно, оно уже в прошлом?

— Мы преодолели уже несколько таких «фильтров», неясно лишь, остался ли в прошлом «великий». Зарождение жизни, развитие интеллекта — если считать такие события «великими фильтрами», то мы их преодолели. Что ждёт нас в будущем — вопрос открытый. В своей книге я пишу, что изменение климата — это одна из тех вещей, которые ждут любую цивилизацию. Если она в своём развитии использует энергетику, то неизбежно спровоцирует изменение климата. Возможно, это и не «великий фильтр», но это может удерживать цивилизацию от выхода на новую ступень развития.

— Неужели нет другого пути, кроме как постепенно разрушать свою планету, а потом лихорадочно пытаться её спасти?

— Я бы сказал не «разрушать», а «менять», и этого избежать очень сложно. Ведь что такое цивилизация? Некий биологический вид успешно развился, размножился и умеет в своей работе использовать энергоресурсы планеты.

Не меняя климат, невозможно построить цивилизацию планетарного масштаба. И если цивилизация достаточно умна, то будет правильно взаимодействовать со своей планетой. В противном случае это приведёт к катастрофе. Как бы то ни было, думаю, любая цивилизация рано или поздно доводит свою планету до серьёзных изменений.

— За последние сто лет население Земли достигло отметки в семь миллиардов человек, и темпы роста не снижаются. Как поддерживать экологию планеты, если на ней столько людей? Или население должно неизбежно сократиться?

— Да, многие проблемы, связанные с изменением климата, зависят от численности населения и от того, какую энергию используют люди. К примеру, США и Китай — основные локомотивы изменения климата. Вопрос стремительного демографического роста неизбежно придётся решать. Оптимальный способ — расширить возможности женщин в обществе. У них будет больше вариантов для развития, и темпы роста населения быстро стабилизируются. Ведь в большинстве развитых стран нет демографического взрыва.

— Стивен Хокинг и Илон Маск заявляли, что планета обречена и надо искать возможность её покинуть. Если это так, что лучше — отправлять в космос корабли-ковчеги с переселенцами на поиски пригодных для жизни планет или терраморфировать другие?

— Землю мы не покинем ещё очень долго. Вначале нас ждёт освоение Солнечной системы. Легко могу себе представить, что лет через двести на Марсе будут жить миллионы или даже миллиарды людей. Но Земля — единственная планета, где мы можем прогуляться без скафандра. Бесперспективна мысль о том, что где-то нас ждёт запасная планета. Чтобы научиться жить в космосе, нам нужно научиться жить на Земле. Эта планета — наше будущее, и нам придётся в ней разбираться.

— Земля удивительным образом оказалась приспособлена для жизни — совпало столько параметров: от атмосферы и тектоники до положения в Солнечной системе. Разве такое могло повториться где-то ещё?

— На самом деле, проектов поиска внеземного разума было очень мало. Если бы космос был океаном, то объём изученной воды уместился бы в одну ванну. Согласно расчётам, жизнь могла появиться на десяти миллиардах триллионов планет. И если мы можем быть уверены в наличии жизни, едва ли можно отрицать возможность существования цивилизации.

— Вы занимаетесь экзобиологией и изучением экзоцивилизаций. Что это такое и как проводятся исследования?

— В ходе работы мы рассчитываем обнаружить техномаркеры — некие признаки наличия цивилизаций. Цивилизация — это механизм получения и применения энергии. Какая энергетика — построенная на энергии солнца или на ископаемом топливе — будет оказывать на планету наибольшее воздействие? Сумеет ли цивилизация пережить изменение климата? Какие стратегии помогут выжить? Физико-математическое моделирование может дать ответ, как должны сосуществовать цивилизация и планета.

Солнечная система

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— Много ли можно узнать об экзопланетах? Ведь современные телескопы слабоваты, чтобы разглядеть их поверхность.

— Мы уже многого достигли, и оборудование постоянно совершенствуется. Мы изучаем отражаемый экзопланетами свет, определяем наличие в их атмосфере углекислого газа. А в ближайшие двадцать—тридцать лет телескопы позволят исследовать экзопланеты земного типа, оценить, есть ли на них условия для жизни, по наличию атмосферного кислорода или метана.

— Полагаете, инопланетная жизнь также будет углеродной?

— Ответ: «Неизвестно». Углерод стал основой жизни на Земле не просто так. Его атом любит вступать в соединения, его структура позволяет легко образовывать сложные биологические механизмы. Во Вселенной трудно найти аналогичный элемент. Да, рассуждают о кремнии, но всё же качества у него другие. Для формирования жизни углерод важен так же, как и вода. Так что я бы поставил на именно на него. Но Вселенной не занимать находчивости. Мы пытаемся понять, какой была бы жизнь, если бы формировалась из других молекул. На экзопланетах нам нужно искать и такие признаки.

— Может ли организм разумных инопланетян быть похожим на человеческий?

— Учёные часто задаются вопросом: «Возможно ли, что эволюция, невзирая на них, делает один и тот же выбор?» Взять, к примеру, крылья. На Земле мы наблюдали их развитие в совершенно разных условиях. Происходит ли то же самое и с разумом? Не думаю. Лично я не вижу причины, почему для наличия интеллекта существо должно быть прямоходящим, иметь руки и большие пальцы, отстоящие от остальных. Осьминоги очень развиты, но у них нет ничего из вышеперечисленного, а мозг расположен весьма своеобразно.

И я бы не стал проецировать детали того, как развивалась ситуация на Земле, на процессы, происходящие в остальной Вселенной. Всякий раз, когда мы делали это, мы видели вещи, которые полностью ломали наши стереотипы. Когда мы впервые начали находить планеты у других звёзд, их расположение не укладывалось в логику Солнечной системы. У нас гиганты Юпитер и Сатурн располагаются ближе к периферии. Но в первой же звёздной системе, которую мы открыли, орбита местного «Юпитера» была ближе к светилу, чем у нашего Меркурия. Так что нас ждут сюрпризы.

— Помимо прочего, вы изучаете взаимодействие науки и религии. Как вы считаете, человечество способно жить без религиозной мысли?

— Следует различать организованную религию и человеческую духовность, ощущение, что в мире есть нечто большее, нежели формулы. Наука — мощный инструмент познания мира, но истины, которые она выясняет, не единственные в мире. Есть ещё истины искусства, музыки, поэзии — научными объяснениями наш опыт в мире не исчерпывается. В своей книге я пишу об идее священного. Она связана с отношением к миру и к его восприятию. И она никогда и никуда не исчезнет. И не должна.

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