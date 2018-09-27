«Фундамент для развития»: в России приняли отчёт о бюджетных тратах за 2017 год и утвердили новые расходы на нацпроекты

27 сентября Госдума приняла отчёт «Об исполнении федерального бюджета за 2017 год». Согласно документу, в прошлом году дефицит государственной казны сократился почти в два раза — до 1,4% ВВП, а инфляция достигла исторического минимума — 2,5%. Такая динамика роста потребительских цен позитивно сказалась на реальных доходах населения в 2018 году. В целом при обсуждении итогов исполнения бюджета парламентарии отметили, что экономика успешно преодолела трудности предыдущих лет и вышла на траекторию устойчивого роста. Теперь правительство намерено до 2024 года обеспечить вхождение страны в пятёрку крупнейших государств мира по объёму ВВП.

В четверг, 27 сентября, Госдума утвердила отчёт «Об исполнении федерального бюджета за 2017 год». Согласно документу, в прошлом году доходы казны составили порядка 15,09 трлн рублей, а расходы — 16,42 трлн. Таким образом, дефицит бюджета достиг 1,33 трлн рублей — этот показатель сократился почти в два раза по сравнению с 2016 годом, и опустился с 3,5% до 1,4% ВВП.

Напомним, согласно прогнозу Минэкономразвития, уже в 2018 году — впервые за последние семь лет — в стране ожидается профицит бюджета в размере около 1% ВВП, а в 2019-м значение может увеличиться до 1,8%.

Как объяснил в интервью RT главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров, сокращение бюджетного дефицита почти в два раза в 2017 году во многом связано с соблюдением жёсткой бюджетной дисциплины по части расходов, и стартовавшим ростом стоимости энергосырья. По словам эксперта, средняя цена нефти сорта Urals увеличилась на 27% по сравнению с 2016 годом.

Как следует из утверждённого законопроекта, ВВП России в 2017 году составил 92,037 трлн рублей, а годовая инфляция опустилась до рекордного исторического уровня 2,5% (против 5,4% в 2016-м). Как отметил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, такая динамика роста потребительских цен является большим достижением правительства и составит основу для увеличения доходов населения.

По словам Алексея Кудрина, в 2018 году — впервые за последние четыре года — в России ожидается рост доходов граждан. Так, с января по август этот показатель уже вырос на 2,6%.

В рассмотренном нижней палатой парламента документе также отмечается и снижение зависимости федерального бюджета от динамики цен на нефть. Это, в свою очередь, позволило сформировать предсказуемую и устойчивую макроэкономическую среду. Нефтегазовый дефицит по итогам 2017 года сократился до 7,9% ВВП (минимум с 2008 года), а колебания курса рубля стали менее чувствительны к изменению стоимости энергосырья. Такое заявление во время своего выступления в Госдуме сделал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Позитивные изменения в сфере госфинансов стали возможны с помощью реализации бюджетного правила. Напомним, когда энергосырьё торгуется выше порогового значения ($40 за баррель в 2017 году), полученные от его продажи сверхдоходы Минфин тратит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. За прошлый год соответствующая сумма составила порядка 830 млрд рублей. Приобретённая на эти деньги валюта была направлена в Фонд национального благосостояния (ФНБ). На 1 января 2018 года объём средств ФНБ составил 3,75 трлн рублей.

«С ростом стоимости энергосырья расходы казны не растут, а формируется нефтяной профицит, который направляется в ФНБ. Таким образом, снижается зависимость бюджета от динамики цен на нефть», — уточнил Владимир Тихомиров.

Эксперт также отмечает, что для большего сокращения влияния динамики энергорынка на экономику страны необходимо наращивание доли несырьевого сектора, прирост инвестиций, а также увеличение роли малого и среднего бизнеса.

В целом, как заявил Антон Силуанов, в 2017 году был сформирован «фундамент для развития»: ситуация в экономике стабилизировалась, а государство исполняет принятые на себя обязательства. Аналогичную точку зрения высказал и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Страна преодолела рецессию. Страна вышла на экономический рост и 1,5% — это не статистическая погрешность, это реальная тенденция экономики», — подчеркнул Макаров.

«Выше мировых»

В то же время, на фоне положительных тенденций, сохраняются вызовы внутри экономики России. Как подчеркнул Алексей Кудрин, уровень бедности в стране всё ещё остаётся высоким — 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума.

Впрочем, решение этой проблемы станет одной из приоритетных в работе правительства в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина в четверг, где был рассмотрен проект основных направлений деятельности правительства (ОНДП) до 2024 года. Напомним, разработку соответствующего документа поручил президент страны Владимир Путин в своём майском указе.

В целом, на нацпроекты и развитие инфраструктуры страны в следующие три года будет направлено более 5,5 трлн рублей. Для экономического блока национальных проектов предусмотрено около 845 млрд рублей. Речь идёт о развитии цифровой экономики, повышении производительности труда, поддержке несырьевого экспорта, а также малого и среднего бизнеса. На инфраструктуру планируется выделить 1,5 трлн рублей.

На финансирование нацпроектов в образовании и жилищном строительстве власти направят порядка 350 млрд и 320 млрд рублей соответственно. При этом развитие экологии, культуры и науки профинансируют на более чем 400 млрд рублей.

По словам Медведева, наибольшая статья расходов пришлась на социальную сферу и повышения качества жизни. В течение следующих трёх лет на проекты демографии и здравоохранения будет выделено более 2,2 трлн рублей.

«Мы уже реализуем большой пакет демографических мер. Материнский капитал, выплаты при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, льготная ипотека (6%), бесплатные участки земли. Эта работа должна быть усилена. В 2021 году материнский капитал вырастет до 489 тыс. рублей. Мы уже заложили в бюджете на 2020 год деньги на его индексацию. Продолжим создавать места в детских садах, включая группы для детей до трёх лет», — отметил премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул, что в ближайшие годы власти должны выстроить «мощную современную, конкурентоспособную экономику, выйти на темпы развития выше мировых». Согласно оценке Медведева, даже при наличии серьёзных соперников и на фоне целого ряда трудностей выход России в топ-5 крупнейших экономик мира является выполнимой задачей.

Аналогичную позицию озвучили и в Минэкономразвития. По словам директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Полины Бадасен, выполнение поставленной президентом цели возможно и в условиях устойчивого роста стран-конкурентов.

«Когда мы прогнозируем вхождение России в пятёрку крупнейших экономик, мы берём для расчётов оптимистичные прогнозы по нашим в данном случае конкурентам, оптимистичные прогнозы МВФ. И даже с учётом их прогноза мы выходим на эту национальную цель развития», — цитирует ТАСС Бадасен.

Между тем, положение России в рейтинге ведущих экономик мира зависит от разности оценок валового внутреннего продукта. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт отметил, что по номинальному ВВП (рассчитывается в текущих ценах в долларовом выражении) Россия сегодня занимает 12 место в списке.

При этом по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) страна находится на шестой позиции и уступает Китаю, США, Индии, Японии и Германии. ВВП по ППС рассчитывается на основе покупательной способности нацвалют государств по отношению к списку определённой продукции и услуг.

Впрочем, как отмечает Остапкович, ключевой целью правительства на ближайшие годы должно стать не стремление обеспечить статистический рост экономики, а сделать упор на его качестве, прежде всего, на уровне благосостояния населения.

«Не стоит ставить за основу экономического развития темпы роста ВВП. На первом месте должен стоять человек — качество и уровень его жизни. Если вход в топ-5 экономик мира обеспечит рост реальных располагаемых доходов населения, то только в этом случае задачу можно считать выполненной. Главное не рост, а именно доходы на душу населения — это основной индикатор развития страны», — заключил Остапкович.