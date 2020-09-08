По новым правилам: Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

Россия и Кипр подписали документ о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. В рамках этого договора отечественные компании могли регистрировать свои офисы на острове и платить налоги по ставкам в два раза ниже, чем в РФ. В результате только за последние два года представители российского бизнеса, по оценке Минфина, вывели на Кипр более 3,3 трлн рублей. В связи с этим Москва предложила уравнять налоговые ставки, и после продолжительного обсуждения стороны всё же смогли договориться о внесении правок в соглашение. Ожидается, что в результате российский бюджет будет дополнительно получать 130—150 млрд рублей в год. Более того, обновление договора может подтолкнуть многих предпринимателей вернуться обратно в российскую юрисдикцию.

Во вторник, 8 сентября, Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Процедура состоялась во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова в республику по случаю 60-летия дипломатических отношений двух стран.

«Соглашение было заключено ещё в 1998 году, и, конечно, назрела необходимость его модернизировать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня», — заявил Лавров.

«Наше Министерство финансов проводит такую работу со всеми нашими партнёрами, с которыми имеются такие же соглашения, и эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании, наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу», — добавил глава МИД.

Напомним, в начале августа Минфин России запустил процедуру выхода страны из налогового соглашения с Кипром, поскольку предыдущие переговоры об изменении условий не дали результатов. Ведомство пошло на такой шаг для выполнения поручения президента России Владимира Путина. В конце марта глава государства распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

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«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что такой шаг потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. В случае отказа государств принять новые условия Россия будет в одностороннем порядке выходить из подобных договоров.

Как объяснил RT главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, первоначально соглашение должно было стать стимулом для привлечения иностранных инвестиций в Россию. Так, если кипрская компания получает доход от юридического лица в России, то налоги выплачиваются не в обеих странах, а только один раз, причём по льготным ставкам, принятым в республике.

«Однако такое льготное налогообложение позволяет и российскому бизнесу существенно экономить на выплатах казне. Компании зачастую открывают или покупают связанную с ними фирму на острове, которая становится формальным акционером или займодателем юрлица в России. Оно платит дивиденды или проценты по займам на Кипр. Дивиденды при этом облагаются налогом от 5 до 10%, а проценты по займам — 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13—15%)», — пояснил Гойхман.

РИА Новости

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По оценке Минфина, за время действия соглашения с Кипром его юрисдикцией воспользовались многие российские компании. Так, в 2018 году в республику было выведено 1,4 трлн рублей, а в 2019-м — более 1,9 трлн. В результате, российское Министерство финансов предложило коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако переговоры не сразу увенчались успехом.

Первоначально в ответ на требование Москвы Кипр представил предложения, которые содержали различные исключения и тем самым размывали эффект от инициативы для российского бюджета. В результате безналоговый вывод значительных объёмов денег из России в республику мог бы продолжиться, считают в Минфине. После этого российская сторона предложила компромиссный вариант решения вопроса, однако получила отказ. Тем не менее в конечном итоге финансовые власти Кипра всё же согласились внести обозначенные правки в договор.

«Если бы Кипр не пошел на уступки, значительная часть российских граждан, компаний, возможно, была бы вынуждена сменить юрисдикцию, чтобы избежать двойного налогообложения. В этом случае Кипр мог потерять значительный доход в виде налога, а также потенциальных инвесторов в виде людей, желающих получить гражданство за инвестиции», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Согласно одобренным изменениям, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. При этом в некоторых случаях предусмотрен льготный процент (до 5%), если лицо, имеющее право на дивиденды, является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком.

В родную гавань

Начиная с 2021 года дополнительные поступления в российский бюджет от обложения налогом выплат на Кипр должны будут составлять порядка 130—150 млрд рублей ежегодно. Об этом ранее заявлял статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

При этом выравнивание налоговых ставок может подтолкнуть предпринимателей перерегистрироваться в так называемые российские офшоры. Речь идёт о специальных административных районах с льготным налогообложением.

«Новое соглашение, безусловно, оставит многие российские компании без лазейки, которая позволяла экономить на налогах. Во многом теряет смысл само построение юридических структур с использованием Кипра. Это означает вероятность возврата таких фирм с острова «в родную гавань», — отметил Марк Гойхман.

На сегодняшний день специальные налоговые условия в России действуют на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Как полагают эксперты, в первую очередь регистрировать свои офисы в России могут начать крупные национальные компании.

«Возвращаться в Россию из кипрской юрисдикции будет, скорее всего, крупный бизнес, для которого уплата налогов в РФ — это вопрос в первую очередь имиджа и деловой репутации», — объяснила RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.