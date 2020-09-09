«Неопасный уровень»: Силуанов — о прогнозе роста госдолга России

В 2021 году госдолг России может достигнуть 20% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в рамках Стратегической сессии Московского финансового форума. Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса власти нарастили заимствования вместе с бюджетными тратами. В то же время прогнозируемый уровень госдолга остаётся не опасным, заверил министр. Ведомство также улучшило прогноз по дефициту бюджета России в 2020 году с 5% до 4% ВВП. Эксперты связывают это с оживлением деловой активности после пика пандемии. При этом, как признают участники форума, наметившееся восстановление экономики происходит более динамичными темпами, чем в ряде других государств.

В 2021 году госдолг России приблизится к отметке 20% ВВП. Об этом во вторник, 8 сентября, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на Стратегической сессии Московского финансового форума.

«Мы уже в следующем году подойдём к черте около 20% долга к ВВП. Мы считаем, что это неопасный уровень, но переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно», — отметил министр.

Отметим, что на сегодняшний день долговая нагрузка России остаётся одной из самых низких в мире. По данным американского Института международных финансов, в I квартале 2020 года объём госдолга страны составлял лишь 14,3% ВВП. Между тем за последнее время российские финансовые власти заметно нарастили заимствования вместе с бюджетными тратами для ликвидации последствий пандемии коронавируса.

«Нам пришлось, конечно, резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей подушке безопасности — Фонду национального благосостояния (ФНБ), нам пришлось выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально планировали профицит чуть меньше 1% ВВП», — отметил Силуанов.

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Примечательно, что ещё в июле Минфин оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году вблизи 5% ВВП. Во многом изменение прогноза связано с постепенным восстановлением деловой активности и улучшением наполняемости казны. Об этом в интервью RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Потери от приостановки экономики, обрыва цепочек поставок, ограничений перемещения пассажиров и грузов оказались не такими страшными, какими их оценивали в апреле, во время пика пандемии. Промышленность, от которой в значительной степени зависит ВВП, уже начала компенсационный рост. Естественно, если отрасль наращивает темпы, улучшается финансовое состояние предприятий, растёт прибыль, а значит увеличивается сбор налогов в бюджет», — пояснил Остапкович.

По оценке Антона Силуанова, в 2020 году экономика России может сократиться менее чем на 4%. При этом наблюдаемое снижение ВВП оказалось более сдержанным, чем в ряде других государств. Об этом на полях форума заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего, благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства, и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе — финансового сектора», — подчеркнул Мишустин.

Как отметил глава кабмина, правительство оперативно приняло ряд мер, которые позволили поддержать население и бизнес в непростой период. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, а также о льготных займах для компаний и предпринимателей.

РИА Новости

© Алексей Майшев

По последним данным Минэкономразвития, в рамках трёх программ льготного кредитования российские банки одобрили бизнесу займы на общую сумму более 1 трлн рублей. Пострадавшие от коронавируса компании оформили почти 38 тыс. беспроцентных займов на сумму 98 млрд рублей, почти 175 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых объёмом 388 млрд и 9 тыс. договоров по ставке 8,5% годовых на 637 млрд рублей.

Напомним, что полученные деньги предприятия обязаны направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. При этом сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места.

Также льготные программы Минэкономразвития позволили реструктурировать кредиты для граждан, а также малого и среднего бизнеса на общую сумму 238 млрд рублей.

«Помимо этого, самыми эффективными мерами можно назвать предоставление налоговых отсрочек предпринимателям, выплаты семьям с детьми, а также снижение ключевой ставки Центробанком», — отметил в разговоре с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Напомним, в июле ЦБ снизил ключевую ставку до минимума за весь постсоветский период (до 4,25% годовых). При этом в ближайшее время регулятор может продолжить сокращение показателя. Об этом в рамках Стратегической сессии Московского финансового форума заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас есть некое пространство по смягчению денежно-кредитной политики, но всё будет зависеть от того, как будет развиваться (ситуация. — RT) с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией», — сказала Набиуллина.