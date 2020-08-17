Денежная спираль: в 2020 году мировой долг может достигнуть рекордных $275 трлн

В 2020 году объём мирового долга может вырасти на $20 трлн и впервые в истории превысить $275 трлн. Об этом RT сообщили в американском Институте международных финансов. Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительствам и бизнесу большинства государств приходится наращивать расходы и прибегать к дополнительным заимствованиям. Вместе с тем увеличение долговой нагрузки может угрожать финансовой стабильности наиболее крупных заёмщиков и тем самым замедлить восстановление мировой экономики после кризиса.

В 2020 году размер мирового долга может увеличиться по меньшей мере на $20 трлн по сравнению с 2019-м и достигнуть максимального уровня за всю историю наблюдений. Об этом RT рассказали специалисты американского Института международных финансов (IIF).

«Если распространение коронавируса сдержать не удастся и карантинные меры продолжат действовать, то из-за резкого роста задолженности правительств и долгов государственных компаний сумма мирового долга, вероятно, превысит $275 трлн», — сообщил RT директор по исследованиям в области устойчивого развития IIF Эмре Тифтик.

Мировой долг представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. По оценке IIF, в 2019 году показатель увеличился почти на $10 трлн и составил $255 трлн.

«Ещё до пандемии мировые центробанки снижали и удерживали ключевые ставки на минимальном уровне по причине медленного роста экономик и хронического бюджетного дефицита — например, в США и ряде стран Европы. Такой мягкой кредитной политикой пользовались корпорации и домохозяйства для наращивания займов. Новые долги обеспечивали расширение деловой активности», — объяснил в разговоре с RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

Между тем рост мировой задолженности заметно ускорился в марте 2020 года на фоне мер целого ряда государств по борьбе с COVID-19. По итогам I квартала соответствующая сумма увеличилась до $258 трлн или 331% мирового ВВП. Таким образом, в настоящий момент показатель более чем втрое превышает размер глобальной экономики.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 21,7 млн. Распространение COVID-19 и введённые во многих государствах карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. Аналитики Азиатского банка развития оценивают глобальные потери от пандемии примерно в $9 трлн, а Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики почти на 5% в 2020 году.

«Долги правительств увеличиваются за счёт роста государственных расходов на поддержку экономики и социальной сферы в условиях коронавируса. В то же время рост корпоративных задолженностей связан с тем, что компаниям сейчас нужны средства на поддержание своего бизнеса и рефинансирование ранее полученных кредитов», — объяснила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Отчасти сдержать падение мировой экономики должны действия мировых центробанков. Весной регуляторы целого ряда развитых стран запустили программу количественного смягчения. Таким образом они пытаются увеличить денежную массу в экономиках своих стран и тем самым компенсировать потери от сокращения доходов бизнеса и потребителей. В то же время политика центробанков приводит к дополнительному увеличению задолженности стран, считает Алексей Кириенко.

«Правительства и корпорации в полной мере используют ситуацию, наращивая заимствования на рынках, насколько это им по силам в ответ на исторически низкие процентные ставки и небывалые программы вливания денег в финансовые системы своих стран», — добавил эксперт.

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Финансовая пирамида

Отметим, на начало апреля 2020 года общая задолженность развитых государств составляла порядка $185,4 трлн (392% ВВП) и более чем в два раза превосходила показатель развивающихся стран — $72,6 трлн (230% ВВП).

При этом среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Япония и государства еврозоны. По оценке IIF, в Соединённых Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 341% ВВП страны. В еврозоне значение составляет 391% ВВП, в Японии — 562%.

«В течение предыдущих лет для поддержания темпов роста мировой экономики развитым странам с каждым годом приходилось занимать всё больше. А для того чтобы сейчас вытащить глобальную экономику из рецессии, объём займов приходится увеличивать до гигантских размеров. Происходящее всё больше напоминает классическую финансовую пирамиду, которая рано или поздно может рухнуть», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По итогам 2020 года объём мирового долга может составить 350% глобального ВВП, допускает Алексей Кириенко. По словам эксперта, такое положение дел может привести к замедлению экономического развития после пандемии.

Защитный резерв

Примечательно, что одним из самых низких уровней долга в мире сегодня обладает Россия. По подсчётам IIF, в I квартале 2020 года общий размер долговой нагрузки страны составлял лишь 96% ВВП.

Москва начала заметно снижать зависимость от внешних займов после дефолта 1998 года. Так, вместо получения займов у международных финансовых организаций Россия стала наращивать объём золотовалютных резервов. Такая политика позволила стране создать финансовую подушку безопасности на случай внешних шоков. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

На начало августа общая сумма золотовалютных резервов России превышала $600 млрд. Значение стало рекордным с начала ведения статистических наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

«У России другая стратегия ведения госфинансов по сравнению с развитыми странами. После кризиса 1998 года у нас стали осторожнее относиться к возможности финансирования экономики за счёт увеличения долговой нагрузки. Похожая практика сегодня действует и во многих развивающихся государствах. После событий конца 1990-х многие из них поняли, что лучше иметь большой золотовалютный запас, который позволяет выходить практически из любого сложного положения», — заключил Абрамов.