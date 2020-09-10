«Эксперты говорят, что кризисный этап позади»: Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики России в июне

По словам Владимира Путина, уже в июне экономика России начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Так, снижение ВВП страны в II квартале 2020 года оказалось не таким глубоким, как в большинстве других развитых государств, подчеркнул президент. Значительную поддержку бизнесу и населению оказала своевременная помощь со стороны правительства. При этом российский лидер отметил: хотя, по мнению экспертов, кризисный этап остался позади, стране ещё предстоит решить целый ряд проблем, в частности снизить уровень безработицы.

С июня 2020 года экономика России начала демонстрировать восстановление. Об этом в четверг, 10 сентября, заявил президент страны Владимир Путин.

«Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растёт потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объём грузоперевозок по железной дороге», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства напомнил, что в этом году Россия, как и весь мир, столкнулась с объективными трудностями, когда из‑за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления экономики. По его словам, сильнее всего пандемия затронула торговлю, сферу услуг, строительство и некоторые промышленные производства.

В то же время, как подчеркнул президент, глубина экономического спада в России оказалась меньше, чем в других ведущих странах. По последним данным Росстата, в II квартале 2020 года объём ВВП России сократился на 8%. Между тем в еврозоне показатель упал на 14,7%, а в США — на 31,7%.

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Отчасти такое положение дел связано с особенностями структуры российской экономики. Об этом в разговоре с RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«У нас есть экономикообразующая отрасль — промышленность, доля которой составляет примерно 30% в составе ВВП. Как работает промпроизводство, так себя чувствует и экономика. Промышленные предприятия меньше всего находились в локдаунах, в отличие от сферы услуг, туризма и перевозок. При этом в США и Западной Европе промышленность занимает всего 20% экономики», — объяснил эксперт.

Отметим, что в августе деловая активность в российской обрабатывающей промышленности показала резкий рост. По данным аналитического агентства IHS Markit, этот сектор экономики страны впервые за почти полтора года продемонстрировал расширение, а индекс PMI поднялся выше критической отметки 50 пунктов и достиг 51,1 пункта. Этот индекс отражает реальное состояние конкретного сектора. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации.

По словам Владимира Путина, восстановление экономики ускорили своевременные меры поддержки населения, предприятий и целых отраслей. В частности, речь идёт о предоставлении кредитных каникул, прямых выплатах семьям с детьми, а также о льготных займах и налоговых послаблениях для компаний и предпринимателей. Как отмечают эксперты, вместе с отменой карантинных ограничений действия властей привели к оживлению потребительского спроса.

«По сравнению с II кварталом выросло потребление, тем более что гражданам была оказана необходимая материальная поддержка в виде выплат для семей с детьми, увеличения пособия по безработице», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Адресная помощь

Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2020 года объём ВВП России сократится на 4,5—5,5%. Однако, как полагают в Министерстве финансов страны, снижение показателя может быть более сдержанным.

«Ситуация с темпами роста у нас неплохая — одна из самых лучших. Потому что если в некоторых странах экономика снижается на 5% и более по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее чем на 4%», — заявил глава Минфина Антон Силуанов 8 сентября во время выступления на Московском финансовом форуме.

Между тем на фоне возобновления работы предприятий и появления положительных тенденций в экономике уровень безработицы в стране по-прежнему остаётся «на достаточно высоком уровне», считает Владимир Путин. По его словам, на сегодняшний день показатель превышает 6% экономически активного населения.

«Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года... Где-то полтора года назад у нас было 4,7%, сейчас — 6,3%. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост», — добавил Путин.

В этой связи глава государства поставил правительству цель: до конца 2021 года восстановить уровень занятости в стране и снизить безработицу до 4,7%. В то же время президент отметил, что прекращать поддержку россиян, оказавшихся в трудной ситуации, нельзя.

«Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока ещё не нашли работу», — подчеркнул российский лидер.

Как отметил Павел Сигал, в сентябре также начала действовать программа переобучения граждан, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. На курсах переподготовки россияне бесплатно могут освоить новую профессию за три недели. По прогнозам кабмина, меры поддержки позволят трудоустроить около 110 тыс. человек.

«В целом принимаемые государством меры должны предотвратить снижение доходов граждан, сократить уровень безработицы и дать возможность бизнесу не снижать число рабочих мест», — заключил Сигал.