«Независимо от рода деятельности»: каковы преимущества возможного введения минимального гарантированного дохода в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в сентябре безработным родителям по 3 тыс. рублей на ребёнка. Как отмечают эксперты, с начала пандемии финансовая помощь со стороны государства частично компенсировала снижение доходов граждан и поддержала население в непростой период. На этом фоне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил властям рассмотреть введение минимального гарантированного дохода для граждан независимо от их рода деятельности и экономического статуса. Как полагают эксперты, инициатива обеспечит социальную стабильность, а также позволит усилить потребительский спрос и снизить уровень бедности. Тем не менее специалисты предупреждают о рисках увеличения безработицы, инфляции и дефицита бюджета. Насколько возможно введение базового дохода в России — в материале RT.

Правительство России в сентябре выплатит безработным родителям 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Всего на эти цели из бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.

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«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении кабмина.

С начала пандемии коронавируса выплаты пособий вместе с другими мерами финансовой помощи россиянам позволили частично компенсировать снижение доходов граждан и поддержать население в непростой период. Об этом в беседе с RT рассказал профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

«Выплаты помогли нуждающимся, и особенно гражданам, у которых есть дети — в России существенная часть бедности сосредоточена именно в семьях с детьми. Видно, что этот спрос пришёл на рынок. Однако стоит отметить, эти выплаты были ограниченными и, по сути, одноразовыми, и не повторяются постоянно», — добавил эксперт.

На этом фоне в ближайшее время российские власти могут рассмотреть возможность введения минимального гарантированного дохода. С такой инициативой накануне выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании о социальных задачах партии.

«Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — пояснил Медведев.

Он предложил обсудить идею с членами правительства и профсоюзами, а также создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости. При этом, по его словам, предложение требует максимально внимательного анализа с экономической и организационной точек зрения.

Инициативу создания рабочей группы по вопросам занятости уже поддержал Минтруд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Между тем опрошенные RT эксперты по-разному оценивают возможный эффект для россиян и экономики в целом от введения базового дохода. Ключевыми преимуществами инициативы могут стать рост потребительского спроса и снижение уровня бедности в стране, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Материальная поддержка со стороны государства может стимулировать потребительский спрос, что помогает развиваться экономике. Особенно это актуально сейчас, когда главным последствием пандемии стал именно спад потребления. Кроме того, базовый доход может стать одним из элементов социальной стабильности, борьбы с бедностью, а также поможет решить вопросы занятости через поддержку безработных», — отметил эксперт в беседе с RT.

В то же время постоянные выплаты населению рискуют привести к сокращению рынка труда. Такую точку зрения в интервью RT озвучил заведующий лабораторией проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. По его словам, в случае введения инициативы люди с небольшой зарплатой предпочтут становиться безработными.

«С одной стороны, гражданам обеспечат определённую предсказуемость и защищённость. С другой — это снизит мотивацию к трудовой деятельности. Чем больше будет выплата, тем больше россиян будут отказываться от поиска работы. Особенно ярко это будет заметно, если размер базового дохода сделать одинаково высоким по всей стране. В этом случае в регионах с низкой оплатой труда значительная часть работающих предпочтёт стать безработными», — пояснил Бессонов.

Денежный источник

Более того, наличие базового дохода усиливает нагрузку на бюджет и в конечном итоге может обернуться дефицитом казны и увеличением государственного долга. Об этом RT рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Как напомнил эксперт, ещё в 2016 году вопрос введения базового дохода рассматривали власти Швейцарии. Согласно инициативе, граждане страны должны были получать порядка $2,5 тыс. в месяц. Однако в ходе национального референдума швейцарцы большинством голосов (78%) высказались против идеи, поскольку для выплаты средств из бюджета руководству страны пришлось бы урезать социальные выплаты и повышать налоги.

«В этом контексте целесообразнее было бы сосредоточиться на адресной социальной поддержке, как это было с повышением НДФЛ до 15% на доход свыше 5 млн рублей в год. В результате будет получено свыше 60 млрд рублей, а это достаточно серьёзная сумма. При этом деньги будут тратиться на помощь детям с тяжёлыми генетическими заболеваниями, которые требуют повышенного внимания, ухода и заботы», — добавил Масленников.

Как полагает Павел Сигал, главным недостатком постоянных выплат населению также может стать рост инфляции. Тем не менее в настоящий момент эксперт считает теоретически возможным введение базового дохода в России без значительного ущерба для экономики.

«Резервы Центробанка составляют $594 млрд, в то время как для реализации данной меры может потребоваться $100—120 млрд. Однако, прежде чем внедрять эту инициативу, должны быть рассмотрены все последствия и перспективы. Вероятно, что предложение было озвучено сейчас, поскольку в осенние месяцы в России прогнозируется очень низкий уровень инфляции, а значит, риски для экономики не настолько высоки, как раньше», — заключил эксперт.