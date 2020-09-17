«Эти параметры заложены и учтены в проекте бюджета»: Минфин сократит траты на чиновников и вооружение

Согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будут сокращены затраты на программы вооружений, а также зарплаты чиновников. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, такие меры потребовались для выхода на сбалансированные принципы бюджетной политики России. Ранее сообщалось, что дефицит бюджета в 2020 году составит 4,4% ВВП, однако в 2022-м он должен снизиться до 1% ВВП.

В одобренном правительством России проекте закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» заложено снижение расходов на программы вооружений и зарплаты чиновников. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Согласно концепции документа, в ближайшие три года будут оптимизированы на 10% все «незащищённые» статьи бюджетных расходов, при этом на 5% предполагается сократить госпрограммы вооружений. Кроме того, в 2021-м планируют не индексировать зарплаты чиновников.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен на правительстве», — приводит слова Силуанова РБК.

Как отметил глава Минфина, в следующем году сокращение бюджетных ассигнований составит 927 млрд рублей, в 2022-м — 970 млрд рублей, а в 2023-м — примерно 900 млрд рублей.

«Без оптимизации и сокращений мы бы не вышли на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — добавил министр.

По мнению эксперта РИСИ, кандидата экономических наук Михаила Беляева, необходимость корректировки бюджета стала очевидной из-за серьёзного удара, который нанесла пандемия COVID-19 по экономике страны. При этом он отметил, что Россия смогла справиться с ситуацией лучше многих стран.

«Естественно, ситуация с коронавирусом не могла не отразиться на бюджете: и на доходной его части — в сторону минуса, и на увеличении расходных статей — по социальным чрезвычайным программам помощи, которую надо было оказать тем, кто потерял работу, и семьям с детьми... Теперь бюджет надо каким-то образом сбалансировать. Один из методов, который всегда применяют в таких случаях, это так называемое секвестирование, то есть урезание статей расходов», — пояснил Беляев в беседе с RT.

В свою очередь, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал разумным предложения Минфина.

«Лучше жить не в дефиците бюджета, а в профиците, или в лучшем случае в нулевом, поэтому, как министр финансов, он естественно хочет сбалансировать бюджет, но одного этого манёвра: сокращение зарплат чиновникам и на 5% сокращение затрат на вооружения, конечно, для балансировки бюджета не хватит. Значит, будут задействованы и другие статьи», — заметил собеседник RT.

По его мнению, ещё одной мерой по балансировке бюджета станет повышение акциза на табак. Ранее стало известно о намерении Минфина проиндексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Так, в 2021 году ставка может быть повышена до 20% с 4%. Как заявлял Силуанов, это приведёт к подорожанию пачек сигарет на 20 рублей.

«Акциз на табак, который может дать порядка 70 млрд плюса, это тоже балансировка, плюс повышение налогов на добычу полезных ископаемых... Я думаю, что при любых манёврах достигнуть нулевого сбалансированного бюджета нам в этом году не удастся, но ничего страшного нет. Это форс-мажорная ситуация, связанная с коронавирусом», — считает Остапкович.

Проект бюджета

Накануне российский кабинет министров одобрил проект федерального бюджета на ближайшие три года. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, работа над документом велась в условиях серьёзных финансовых вызовов — к санкциям и низким ценам на нефть добавились риски, связанные с пандемией COVID-19.

«В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», — отметил Мишустин.

По словам Силуанова, дефицит бюджета в 2020 году составит 4,4% ВВП, однако в 2021-м этот показатель должен снизиться до 2,4% ВВП, а в 2022-м — до 1% ВВП.

«В переходный период 2021 года мы поставили себе задачу выйти на обычные принципы формирования бюджетной политики в 2022 году при соблюдении бюджетных правил, которым мы следовали все предыдущие годы», — подчеркнул Силуанов.

Министр финансов добавил, что бюджетная политика в первую очередь нацелена на выполнение национальных целей развития, которые поставлены президентом России.

«Просьба поддержать основные направления налоговой, бюджетной политики на трёхлетний период. Они учитывают все поручения президента и правительства, касающиеся социально-экономического развития на предстоящую трёхлетку», — призывал глава Минфина.