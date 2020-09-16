Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

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Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике.
Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
  • РИА Новости

«К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски», — отметил Мишустин.

«В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что весь комплекс мер, которые правительство проводило в ходе борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, «себя оправдал».

«Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства», — заявил Мишустин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что уменьшение внутреннего валового продукта в России оказалось меньше, чем в других странах, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.

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