Путин оценил уровень снижения ВВП в России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что уменьшение внутреннего валового продукта в России оказалось меньше, чем в других странах, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны правительства.
Путин оценил уровень снижения ВВП в России
  • РИА Новости

«Отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП оказалось меньше, чем в других ведущих странах», — сказал он на совещании с членами правительства.

По его словам, за II квартал 2020 года падение ВВП в России составило 8,5%, в США — 9,5%, а в еврозоне — 15%.

Он согласился с заявлением некоторых экспертов, что в определённой степени это связано со структурой российской экономики, отметив, что не только это сыграло роль.

«Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и, главное, своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне правительством России и в регионах нашими коллегами», — заявил президент.

Также Путин заявил, что безработица в России пока находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%.

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