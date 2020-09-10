Путин оценил ситуацию с безработицей в России
- РИА Новости
«Безработица в России ещё находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6%», — сказал глава государства.
Он напомнил, что такой показатель был в марте 2012 года.
По его словам, ситуация остаётся напряжённой и нужно адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и ещё не нашли работу.
Как подчеркнул российский лидер, к концу 2021 года занятость необходимо восстановить до уровня 2019-го.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что безработица выходит на докризисные тренды.