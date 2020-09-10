Путин оценил ситуацию с безработицей в России

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Безработица в России пока находится на достаточно высоком уровне, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
  • РИА Новости

«Безработица в России ещё находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6%», — сказал глава государства.

Он напомнил, что такой показатель был в марте 2012 года.

По его словам, ситуация остаётся напряжённой и нужно адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и ещё не нашли работу.

Как подчеркнул российский лидер, к концу 2021 года занятость необходимо восстановить до уровня 2019-го.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что безработица выходит на докризисные тренды.

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