Глава Минфина рассказал о ситуации с безработицей в России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о ситуации с безработицей в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, безработица в стране выходит на докризисные тренды, а потребительский спрос восстанавливается.

«Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, всё восстанавливается», — заявил Силуанов на Московском финансовом форуме.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что безработица является одной из главных проблем в России.

В середине июля глава государства заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с безработицей.