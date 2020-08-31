Число официальных безработных в России достигло 3,6 млн

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Число официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии коронавируса увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков во время обсуждения мер по повышению уровня занятости населения в партии «Единая Россия».
Число официальных безработных в России достигло 3,6 млн
  • Pixabay

«За этот период в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн», — цитирует ТАСС министра.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что безработица является одной из главных проблем в России.

В середине июля глава государства заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с безработицей.

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