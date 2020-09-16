В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в России

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Кирилл Горшенин
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT планы Минфина увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.
В Госдуме оценили планы повысить акцизы на сигареты в России
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Огуль объяснил, что введение акциза поможет контролировать ситуацию с нелегальным производством табачной продукции.

«Это товар не первой необходимости: это не хлеб и не молоко. Идёт нелегальное производство табачных изделий, которому нужно поставить преграду, чтобы с чёрного рынка не поступала поддельная продукция», — заявил депутат.

По мнению парламентария, в реализации подобной инициативы важно отследить её долгосрочный эффект на экономику табачного сектора.

«Важно, чтобы специалисты просчитали, как этот рынок будет работать: сколько уйдёт в тень, сколько будет легально, будут ли честно платить акциз. Цель в том, чтобы пополнить бюджет, наполнить его для социальных нужд», — добавил Огуль.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в соответствии с которым в 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за 1 тыс. штук, а на вейпы и электронные сигареты ставка возрастёт до 60 рублей за штуку.

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