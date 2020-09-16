В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%

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Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.
В 2021 году Минфин планирует повысить акцизы на сигареты на 20%
  • РИА Новости

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — цитирует РБК пресс-службу ведомства. 

Уточняется, что в соответствии с поправками в 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за 1 тыс. штук, а на вейпы и электронные сигареты ставка возрастёт до 60 рублей за штуку.

По данным издания, комиссия российского правительства по законопроектной деятельности уже одобрила данный документ, далее проект поправок будет рассмотрен на заседании кабмина.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о снижении доли нелегальной продукции на рынке табака.

В июле Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты и об административной ответственности за его нарушение.

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