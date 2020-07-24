В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
  • РИА Новости

Хамзаев предлагает взимать сбор в размере 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов.

В своём обращении он отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от реализации алкогольной и табачной продукции, при этом вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами ложится на государство.

По оценкам «Трезвой России», общие экономические потери, которые возникают из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5% ВВП, подчеркнул общественник. 

«В связи с этим просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании — предприятия розничной торговли и общепита — будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов», — сказано в тексте обращения.

При этом, как отметил Хамзаев, в конечную стоимость этих товаров не должны закладывать процент от отчислений.

«Цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%», — отметил он.

По мнению Хамзаева, реализация данной идеи позволит региональным медицинским учреждениям получить новый, адресный источник финансирования.

Ранее Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты и об административной ответственности за его нарушение.

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