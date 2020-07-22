Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Накануне Госдума приняла во втором чтении соответствующий законопроект. Отмечалось, что он предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.