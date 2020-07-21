Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, соответствующий проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.

В декабре сообщалось, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах.

Соответствующий проект был внесён в Госдуму в 2017 году группой сенаторов.

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