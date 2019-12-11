Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах

Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных приборов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним, сообщает Интерфакс.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в связи с ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодёжи.

В частности, законопроект предлагает ввести определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян».

Ранее Госдума на заседании во вторник, 10 декабря, приняла во втором чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News также прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.