Госдума одобрила законопроект о запрете вейпов в общественных местах
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в связи с ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодёжи.
В частности, законопроект предлагает ввести определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян».
Ранее Госдума на заседании во вторник, 10 декабря, приняла во втором чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News также прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.