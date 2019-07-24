В Госдуме прокомментировали идею платных курилок в аэропортах

Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.

По словам депутата, он относится к идее восстановления курительных комнат в аэропортах крайне отрицательно.

Онищенко также отметил, что создать и оборудовать подобные места смогут не все российские аэропорты.

«Комната — это высокотехнологичное сооружение, её можно создать максимум в двух десятках российских аэропортов», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными.