В Госдуме прокомментировали идею платных курилок в аэропортах

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Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.
В Госдуме прокомментировали идею платных курилок в аэропортах
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

По словам депутата, он относится к идее восстановления курительных комнат в аэропортах крайне отрицательно.

Онищенко также отметил, что создать и оборудовать подобные места смогут не все российские аэропорты.

«Комната — это высокотехнологичное сооружение, её можно создать максимум в двух десятках российских аэропортов», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными.

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