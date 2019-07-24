В Госдуме прокомментировали идею платных курилок в аэропортах
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- РИА Новости
По словам депутата, он относится к идее восстановления курительных комнат в аэропортах крайне отрицательно.
Онищенко также отметил, что создать и оборудовать подобные места смогут не все российские аэропорты.
«Комната — это высокотехнологичное сооружение, её можно создать максимум в двух десятках российских аэропортов», — сказал он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными.