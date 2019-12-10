Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили данный законопроект.
Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News также прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.