Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

Госдума на заседании во вторник, 10 декабря, приняла во втором чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

Об этом сообщает РИА Новости.

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.

В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили данный законопроект.

Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News также прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.