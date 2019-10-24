Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению проект о возврате курилок в аэропорты

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Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными, передаёт РИА Новости.
Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению проект о возврате курилок в аэропорты
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Такой подход позволит исключить возможность наблюдения за курением.

Отмечается, что комитет Госдумы также отклонил внесённую ко второму чтению поправку, приравнивающую все способы доставки табака, в том числе вейпы и электронные сигареты, к обычным сигаретам, поскольку она меняет концепцию законопроекта. 

Ранее депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский сообщил о подготовке данной поправки к его проекту, допускающему курение в специально выделенных помещениях аэропортов.

По его словам, согласно поправкам, «IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и так далее нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, на вокзалах и в прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака».

В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о возврате зон для курения в российские аэропорты. 

Позднее газета «Известия» сообщила о подготовке депутатами Госдумы поправок к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными.

Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News отрицательно оценил предложение пускать в курилки аэропортов за деньги, отметив, что создать и оборудовать подобные «высокотехнологичные сооружения» смогут не все российские аэропорты.

Подробнее — в материале RT.

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