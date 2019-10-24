Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению проект о возврате курилок в аэропорты
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- РИА Новости
Такой подход позволит исключить возможность наблюдения за курением.
Отмечается, что комитет Госдумы также отклонил внесённую ко второму чтению поправку, приравнивающую все способы доставки табака, в том числе вейпы и электронные сигареты, к обычным сигаретам, поскольку она меняет концепцию законопроекта.
Ранее депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский сообщил о подготовке данной поправки к его проекту, допускающему курение в специально выделенных помещениях аэропортов.
По его словам, согласно поправкам, «IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и так далее нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, на вокзалах и в прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака».
В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о возврате зон для курения в российские аэропорты.
Позднее газета «Известия» сообщила о подготовке депутатами Госдумы поправок к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными.
Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News отрицательно оценил предложение пускать в курилки аэропортов за деньги, отметив, что создать и оборудовать подобные «высокотехнологичные сооружения» смогут не все российские аэропорты.
Подробнее — в материале RT.