Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению проект о возврате курилок в аэропорты

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными, передаёт РИА Новости.

Такой подход позволит исключить возможность наблюдения за курением.

Отмечается, что комитет Госдумы также отклонил внесённую ко второму чтению поправку, приравнивающую все способы доставки табака, в том числе вейпы и электронные сигареты, к обычным сигаретам, поскольку она меняет концепцию законопроекта.

Ранее депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский сообщил о подготовке данной поправки к его проекту, допускающему курение в специально выделенных помещениях аэропортов.

По его словам, согласно поправкам, «IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и так далее нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, на вокзалах и в прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака».

В июле депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о возврате зон для курения в российские аэропорты.

Позднее газета «Известия» сообщила о подготовке депутатами Госдумы поправок к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, чтобы сделать их платными.

Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News отрицательно оценил предложение пускать в курилки аэропортов за деньги, отметив, что создать и оборудовать подобные «высокотехнологичные сооружения» смогут не все российские аэропорты.

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