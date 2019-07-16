«Не будут никому мешать»: Госдума в первом чтении одобрила возвращение курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий возвращение зон для курения в российские аэропорты. По мнению парламентариев, специально оборудованные кабины позволят сократить число нарушений запрета на курение и таким образом защитить права некурящих граждан. Однако в Совфеде инициативу раскритиковали, отметив, что она приведёт к послаблению антитабачного законодательства.

Государственная дума России в первом чтении одобрила законопроект, предлагающий вернуть на территорию аэропортов специальные помещения для курения. По словам парламентариев, создание оборудованных курилок позволит оградить от табачного дыма некурящих людей.

Предлагается внести небольшое изменение в закон 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», дополнив подпункт, в котором прописано, где допускается курение.

«...В специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполётного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом», — говорится в документе.

По словам инициатора законопроекта, первого зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, основной целью проекта является «защита некурящих и сохранение чистого воздуха в общественных пространствах».

«Предлагается вернуть возможность, и только лишь возможность, а не обязать наших операторов авиаузлов организовать изолированные места для курения или так называемые курительные кабины с тем, чтобы дать возможность курильщикам реализовать свою потребность в ситуациях, когда они ждут рейса несколько часов, при задержке рейса или длительных пересадках. Так они не будут никому мешать и нарушать права некурящих людей», — сказал парламентарий.

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«Тотальный запрет несёт провокацию на нарушение»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов пояснил, почему он поддерживает инициативу о возвращении специально оборудованных курилок в российские аэропорты.

«Курение, как и любое другое пристрастие, — вред, и общество надо оздоровлять. Тем не менее есть часть людей, которые принимают для себя определённый образ жизни, который не несёт угрозы для окружающих, только для них самих. Ограничивать человека, который в рамках правового поля хочет использовать свою жизнь вот так, нельзя. Я считаю, что подобная возможность должна быть предоставлена. Тотальный запрет несёт провокацию на нарушение», — сказал Вострецов в беседе с RT.

При этом депутат отметил важность грамотного обустройства курительных комнат в зданиях аэропортов.

«Я видел экспериментальные комнаты — там невозможно было дышать. Для курильщиков такие помещения должны быть комфортными, современными, с хорошей вентиляцией», — пояснил парламентарий.

Вместе с тем руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв также считает документ своевременным и правильным.

«Если говорить о том, к чему приводило отсутствие курилок, — в туалетах иногда невозможно было дышать. Заядлые курильщики просто закрывались в кабинках и курили там. Я часто летаю, и совсем не здорово, когда люди прячутся и курят, а потом просто невозможно войти в туалет. Современные курилки с вентиляцией создают удобства большой группе людей. Борьба с курением должна заключаться не в том, чтобы ограничить права курильщиков. Нужно просто объяснять пагубность привычки и предлагать альтернативы, а курилки в аэропортах возвращать действительно надо», — сказал собеседник RT.

Как говорится на сайте Госдумы, только за половину 2014 года было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением на территории аэропорта Шереметьево. При этом, по данным опроса ВЦИОМ, треть россиян (33%) не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

Критика Совфеда и Общественной палаты

Отметим, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект подвергся критике со стороны представителей комитета Совета Федерации и Общественной палаты.

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«Наш комитет дал отрицательное заключение на законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах. Подобные инициативы приводят к послаблению антитабачного законодательства — потом захотят ослабить требования к курению на платформах, в подъездах, в гостиницах», — цитирует РИА Новости главу социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

В свою очередь, член комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев указал, что документ пролоббирован табачными корпорациями, а возвращение курилок станет дополнительной рекламой их продукции.

«Депутатам стоило бы задаться вопросом, как решить проблему курения у аэропортов. Для этого нужно вынести зоны для курения подальше от входа и уж точно не в стерильную зону», — пояснил он.